Дорога на Китай: к чему готовиться российским туристам

После событий 2022 года отношения России и западных стран заметно охладели: РФ переориентировалась на Восток. И это касается не только экономики, но и туризма. Екатеринбуржец Артур волею случая переехал весной в Китай на два месяца. И не на курорт, где почти нет языкового барьера, а в один из крупнейших и экономически развитых городов – Шанхай. О том, насколько сложно выживать в чужой стране, когда не знаешь языка, что удивляет и как не обидеть местных жителей, он рассказал «ФедералПресс».

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Перед поездкой в Китай

Видео дня

— Улетая в Китай, надо знать некоторые особенности пребывания в стране, и заранее подготовиться. Завести кошелек на Alipay или WeChat и найти гостиницу. Последнее особенно важно, потому что далеко не все гостиницы принимают иностранцев.

Жилье здесь достаточно дорогое и сильно отличается от российского. Квартиры маленькие по площади, почти нет центрального отопления. Аренда жилья, которое бы соответствовало российскому уровню (по площади и качеству), начинается от 8–9 тыс. юаней (95–105 тыс. рублей).

Квартиру для аренды можно найти через риелторов или самостоятельно. Я бы рекомендовал искать самостоятельно: посредники предлагают дорогие и ужасные квартиры. Но при самостоятельном поиске надо быть аккуратным – иногда можно столкнуться с серьезными проблемами. Нам досталось жилье, где постоянно происходила утечка газа. Однако собственница исправила проблему за собственный счет.

Если вы едете на долгий срок, то надо прочитать о правилах регистрации в городе. Это можно сделать за пять минут и без знания языка.

Отношение к россиянам

— Говоря про отношение к иностранцам, я могу судить только о том, как они относятся к россиянам. Китайцы приветливы, они все время норовят что-то подсказать, объяснить или помочь.

Местные моментально распознают иностранцев, обращая внимание, в первую очередь, на волосы и глаза. Несколько человек, услышав, что я из России, воодушевились и заявили, что Россия – лучший друг Китая. Они могут предложить покурить или выпить вместе. Как выяснилось, для них это очень много значит и, отказав, я сильно обидел их.

Языковой барьер

— В Китае очень серьезный языковой барьер. Если вы намерены жить здесь, то придется учить китайский, потому что в ресторанах и магазинах вы редко встретите продавцов, владеющих английским.

Все традиционные кафе, фруктовые лавки и обычные магазины – везде иероглифы. И это в Шанхае – самом интернациональном городе КНР. Если вы не владеете китайским, то иногда из-за этого можете попасть в «ловушку». Например, вы видите одну цену товара во фруктовой лавке, а по факту получится другая. И нет, вас не обманули – у них принято по-другому рассчитывать цену – за 500 граммов вместо килограмма, как в России.

Если же вы приедете на недолгий срок, то многие туристические места также будут закрыты для вас, потому что живущие в стороне от наиболее популярных туристических маршрутов люди не владеют ни русским, ни английским. В малых городах могут быть еще большие проблемы с коммуникацией. На помощь приходят приложения-переводчики, но часто перевод оказывается некорректным.

Общественный транспорт в праздники

— Китай – очень экзотичная страна в плане культуры. Создается впечатление, будто у китайцев совсем иное восприятие всего: рабочего места, домашнего пространства. Многие китайцы живут и работают в одном и том же месте, иногда это даже одно и то же помещение.

Если говорить о традициях, то в КНР есть несколько длинных праздников (от нескольких дней до недели), во время которых местные жители любят путешествовать. Кто-то едет посмотреть новый город, а кто-то – к родственникам. Из-за этого все билеты на любой транспорт раскупаются задолго до этих праздников, и становится почти невозможно куда-либо уехать. В это время создается впечатление, что весь Китай куда-то переезжает в пределах страны.

Уличная еда

— В Китае удивляет буквально все. Первый месяц ты находишься в некотором культурном шоке от их привычек, обустройства города.

Взять хотя бы местную кухню. Китайская культура впитывает в себя части западных кухонь, но при этом переделывая во что-то свое.

Также после России удивляет подход к обслуживанию и санитарии. Владельцев традиционных китайских кафе не очень заботит презентабельность места. Все выглядит довольно неопрятно.

Уличная еда сначала тоже не вызывает доверия. Чтобы вы понимали, уличная еда здесь — это не вагончик с хот-догами или бургерами. Вечером на улице можете наткнуться на повозку с едой. Это велосипед с небольшим прицепом. Повар останавливается и приступает к работе. В России такое сложно представить, но подобные повозки популярны во всей Азии. Со временем к этому привыкаешь.

Другой Интернет

— Все популярные зарубежные сервисы заблокированы. Даже Telegram недоступен. Но все это решается с помощью VPN.

Что касается внутренних сервисов, Китай хорошо отработал систему. Тут нет такого, что иностранное заблокировали, а своего нет. Хотите Instagram* – вот вам Kuaishou и Xiaohongshu, вместо YouTube запустили Bilibili и Xigua, TikTok заменили просто внутренней версией того же сервиса – Douyin, Weibo – стал гибридом Twitter и Facebook**. И объем контента на достаточно высоком уровне.