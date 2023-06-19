Россия и Куба укрепляют сотрудничество: будет ли новое лето в отношениях

Последние месяцы были насыщены новостями о визитах сразу нескольких высокопоставленных российских представителей на Кубу, а кубинских — в Россию. За два месяца в Гаване побывали министр иностранных дел России Сергей Лавров, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, помощник президента России Максим Орешкин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В Россию же с официальным визитом в июне ездил премьер-министр Мануэль Марреро Крус с делегацией, он принял участие в заседании Совета глав правительств Евразийского экономического союза в Сочи, встретился с президентом России Владимиром Путиным и посетил Петербургский международный экономический форум.

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Многие в карибской республике расценивают такое оживление двусторонней повестки как наступление нового лета в отношениях Москвы и Гаваны.

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Летний символизм

Новый теплый период, по всей видимости, приходит вместе с календарным летом, и особенно символичным в этом смысле является предстоящее возобновление регулярных прямых авиарейсов между Россией и Кубой. До пандемии COVID-19 авиакомпания "Аэрофлот" выполняла регулярные прямые рейсы из Москвы в Гавану и обратно. После "ковидного перерыва" авиасообщение было возобновлено в ноябре 2021 года, но ненадолго — из-за закрытия неба со стороны западных стран для отечественных перевозчиков в 2022 году прямые рейсы опять прекратились. В настоящий момент выполняются только чартерные рейсы до Варадеро, на этот же кубинский курорт авиакомпания "Россия" начнет с 1 июля возить россиян на регулярной основе.

Туризм играет важную роль в экономике острова, и именно российский турист очень выручил Кубу во время пандемии, когда путешественники из других стран перестали летать на карибские курорты. Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда ранее заявлял, что страна хотела бы принимать по полмиллиона гостей из РФ ежегодно, тогда как максимальное их число составляло 178 тыс. — было зарегистрировано в 2021 году.

Для достижения таких смелых показателей Гавана обещает, что вскоре еще одним временным неудобством для клиентов станет меньше: россияне смогут расплачиваться в магазинах и отелях картами платежной системы "Мир", однако точные сроки этого пока не называются. Сейчас с карт можно снимать наличные в банкоматах, средства выдаются в кубинских песо.

Приглашение для российских компаний

Помимо привлечения туристов на пляжи Варадеро и старинные улицы Гаваны кубинцы ждут и российские предприятия, а особенно — финансовые вливания с их стороны.

Как на заседании двусторонней межправительственной комиссии в Гаване в мае, так и во время визита кубинской делегации в Россию в июне звучали, например, слова о заинтересованности в инвестициях российских компаний в отельную инфраструктуру. Со своей стороны кубинцы обещают способствовать решению всех формальных и бюрократических вопросов в этом деле.

Помимо этого, предложено было создать на Кубе сети магазинов, в которых будет представлена продукция российских производителей. Стоит отметить, что многие кубинцы помнят уровень качества изготовленных по советским ГОСТам продуктов, и инициатива была воспринята с явным интересом — в разговорах местные чаще стали вспоминать carne rusa ("русское мясо" — так здесь называют тушенку) и кондитерские изделия. Но есть и настороженность: смогут ли кубинцы со средней зарплатой около $40 позволить себе "вкус из детства"?

Ко всему прочему, довольно интересные подвижки наблюдаются в банковском секторе (кроме процессов по карте "Мир"). В мае уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, глава совета "Россия — Куба" Борис Титов сообщил мне о том, что по меньшей мере три российских банка подали в Центробанк Кубы заявки на регистрацию своих филиалов в республике. Деталей пока никто не раскрывает, но явно интересно будет наблюдать за реализацией намерений российских финансовых структур — будут ли это полноценные отделения со всем операционным функционалом или дело ограничится лишь представительствами? Кубинская банковская система довольно закрытая и полностью контролируется государством.

Студенческие обмены и русский язык

Во время своего визита на остров Дмитрий Чернышенко заявил, что попросил Минобрнауки России организовать обмен студентов между РФ и Кубой. Логично, что для расширения контактов необходимо совместными усилиями готовить соответствующих специалистов. Так, при храме Казанской иконы Божией Матери в Гаване открылся образовательный центр, гости которого могут бесплатно посещать лекции и курсы, например, по русскому языку.

Также уже несколько лет имеющий свое представительство при Гаванском университете Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина в настоящее время реализует проект телевизионных уроков. "Мы с Гаванским университетом разработали 12 сценариев уроков по русскому языку для базового уровня и планируем их отснять в сентябре с участием наших преподавателей и кубинских студентов. Всего на каждый уровень планируется по 24 урока. Первый сезон будет запущен в ноябре на образовательном канале кубинского телевидения", — рассказала мне заместитель директора департамента международного сотрудничества вуза Екатерина Атрашкевич.

Новые реалии

Важно отметить, что разговоры об углублении сотрудничества во всех вышеперечисленных сферах шли и в прошлом десятилетии, но часть проектов так и находится в стадии планирования. Импульс к сближению придала внешнеполитическая и экономическая конъюнктура. Кубинские власти практически на каждой встрече с российскими представителями сейчас заявляют о том, что только усиление контактов Москвы и Гаваны поможет справиться с последствиями санкций Запада против обеих стран.

Очевидно, что Куба сейчас крайне заинтересована в помощи со стороны России. Уже три месяца в республике острейший топливный кризис — бензина на многих автозаправочных станциях нет по нескольку дней, топлива не хватает и для электростанций, из-за чего отключение света в провинциях — обычное явление. Неплохим подспорьем в решении проблемы может быть готовящееся межправительственное соглашение, по которому "Роснефть" будет поставлять островной стране 1,64 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год.

Тем временем на Кубу давит Запад. В конце мая Гавану посетил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Во время одной из встреч, на которую по требованию гостей в лучших традициях свободы слова "по-европейски" были допущены лишь некоторые СМИ (исключая российские), он в менторском стиле призывал Кубу сотрудничать с ЕС, а не с РФ и КНР. В то время, как в США продолжают настаивать на якобы наличии китайской шпионской базы на острове.