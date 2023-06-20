Взлетевшие цены в Турции разозлили туристов: «Отдых за 700 тысяч»

В Турции цены на отели выросли на 100 %, что обескуражило россиян. Отдых в пятизвездочной гостинице за 10 дней обойдется в 200 тыс. турецких лир или в 700 тыс. рублей.

«Теперь отели 5* «ультра все включено» за десятидневный отдых требуют от 200 тыс. турецких лир (т. е. свыше 700 тыс. рублей), во многих из них цена превышает 500 тыс. лир», – пишет «Турпром».

При этом отдых «в хорошем отеле с завтраком» обойдется паре туристов от 25 до 50 тыс. рублей за неделю. Самый доступный отдых не будет ниже 10 тыс. лир – т. е. 35 тыс. рублей.