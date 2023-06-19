На испанском курорте будут штрафовать за безобидные поступки

Житель испанского курорта Бенидорм рассказал о куче штрафов, которые могут грозить туристам. Сумма штрафа может доходить до 1000 фунтов стерлингов, что в рублевом эквиваленте составляет 107 тысяч.

«Максимальный штраф можно получить за установку палатки или ночевку на пляже – за это придется заплатить как раз 1000 фунтов стерлингов», – пишет «Турпром».

Также на данном курорте могут оштрафовать за ночные купания, мочеиспускание в море, использование мыла в общественных душевых. Также туристам грозит штраф за распитие алкоголя на пляже.