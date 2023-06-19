Туристка из РФ рассказала о разнице отношения к русским и немцам в Турции

Россияне поделились своим опытом отдыха в Турции и рассказали, что им не понравилось, пишет "Правда.ру".

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Первая неприятность заключалась в том, что отель был переполнен. На завтраке в ресторане была большая очередь. При этом гостям не хватало столовых приборов, еда быстро заканчивалась. Персонал не говорил по-русски.

"Русские составляют 90 процентов отдыхающих, а вам наплевать на нас и на наши просьбы? Менеджеры, куда вы смотрите? Все носятся с тарелками в поисках места, сшибают друг друга", — рассказала туристка.