Названы 5 самых опасных стран для туристов из России
На фоне нестабильной международной обстановки и русофобии туристам из РФ следует быть осторожнее во время заграничных поездок.
Эксперты назвали пять самых опасных для россиян стран.
«Многие российские туристы отметили изменившееся отношение к ним со стороны иностранцев и зарубежных отельеров», – пишут медиа.
В 2023 году Россия возобновила прямое авиасообщение с Грузией, и местные отельеры с радостью принимают российских туристов. Однако в стране сильна русофобия, поэтому отношение граждан к туристам из РФ оставляет желать лучшего. Более спокойная обстановка в традиционно нетуристических регионах Грузии.
На первый взгляд доброжелательно встречают российских путешественников в Египте, однако в стране существуют внутренние проблемы, которые негативно влияют на безопасность туристов.
Так, россиянам не рекомендуют посещать Синайский полуостров и приграничные районы страны, где фиксируется наиболее высокий уровень преступности.
В последние годы россияне полюбили отдыхать в ОАЭ. Здесь туристов из России, как правило, рады видеть, но неприятные ситуации могут возникнуть не из-за политических взглядов местных жителей, а культурных. Эксперты советуют путешественникам уважительно отнестись к традициям страны и соблюдать принятые там нормы поведения.
При планировании путешествия по Доминиканской Республике следует учесть высокий уровень преступности. Туристы являются легкой добычей для разного рода преступников, в первую очередь воров, поэтому лучше не выбираться на окраины курортных городов.
Настороженно относятся к россиянам в Венесуэле. Однако случаи открытой агрессии по политическим мотивам крайне редки, гораздо выше риски стать жертвой преступников, сообщает ФАН.