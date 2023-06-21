Названы 5 самых опасных стран для туристов из России

На фоне нестабильной международной обстановки и русофобии туристам из РФ следует быть осторожнее во время заграничных поездок.

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Эксперты назвали пять самых опасных для россиян стран.

«Многие российские туристы отметили изменившееся отношение к ним со стороны иностранцев и зарубежных отельеров», – пишут медиа.

В 2023 году Россия возобновила прямое авиасообщение с Грузией, и местные отельеры с радостью принимают российских туристов. Однако в стране сильна русофобия, поэтому отношение граждан к туристам из РФ оставляет желать лучшего. Более спокойная обстановка в традиционно нетуристических регионах Грузии.

На первый взгляд доброжелательно встречают российских путешественников в Египте, однако в стране существуют внутренние проблемы, которые негативно влияют на безопасность туристов.

Так, россиянам не рекомендуют посещать Синайский полуостров и приграничные районы страны, где фиксируется наиболее высокий уровень преступности.

В последние годы россияне полюбили отдыхать в ОАЭ. Здесь туристов из России, как правило, рады видеть, но неприятные ситуации могут возникнуть не из-за политических взглядов местных жителей, а культурных. Эксперты советуют путешественникам уважительно отнестись к традициям страны и соблюдать принятые там нормы поведения.

При планировании путешествия по Доминиканской Республике следует учесть высокий уровень преступности. Туристы являются легкой добычей для разного рода преступников, в первую очередь воров, поэтому лучше не выбираться на окраины курортных городов.