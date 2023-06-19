Куда полететь на море вместо Турции
Если турецкие пляжи наскучили или кажутся дорогими, а отдохнуть на море хочется, российские туристы могут рассмотреть и направление поближе – Абхазию. Об этом «ФедералПресс» рассказал эксперт Общественной палаты РФ по туризму, председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.
«С точки зрения организованных потоков туристов, на первом месте стоит российский юг, второе заняла Турция, а третье – Абхазия. Абхазия – отличная альтернатива турецкому побережью», – сказал эксперт.
Страна ежегодно принимает огромное количество россиян. Все благодаря нынешнему руководству туристической отрасли Абхазии – власти прилагают максимальные усилия к развитию направления. По итогам 2023 года там примут не менее двух миллионов организованных путешественников, уверен Бобылев.