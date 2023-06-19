Куда полететь на море вместо Турции

Если турецкие пляжи наскучили или кажутся дорогими, а отдохнуть на море хочется, российские туристы могут рассмотреть и направление поближе – Абхазию. Об этом «ФедералПресс» рассказал эксперт Общественной палаты РФ по туризму, председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.