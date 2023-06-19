Автор блога "Это Таиланд" рассказал о пяти распространенных способах обмана туристов на тайских курортах и предупредил россиян о том, что во время отдыха им необходимо быть особенно внимательными и осторожными, чтобы не стать жертвой мошенников.

Так, мошенники могут представляться турагентами и предлагать выгодные условия на покупку туров. Однако после оплаты они могут исчезнуть, не предоставив при этом обещанных услуг.

Также мошенники могут предлагать путешественникам туры и экскурсии по завышенной цене, обещая при этом посещение популярных достопримечательностей. Однако вместо этого привозят туристов в низкокачественные места.

Кроме того, достаточно часто арендодатели запрашивают деньги за жилье на месяц вперед. При этом после получения денег они могут перестать выходить на связь.