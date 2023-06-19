«Совсем не эконом»: россиянка – об отдыхе в Турции
Россияне все чаще возмущены отдыхом в Турции – путешественница выбрала трехзвездочный отель, чтобы сэкономить, но его стоимость составила 178 тысяч рублей.
«Туристка осталась недовольна питанием, которое было представлено на шведском столе. Мясо напоминало куриные обрезки, а разновидность рыбы путешественники так и не смогли определить», – пишет издание Pravda.ru.
Россиянка пожаловалась, что раньше за эту сумму она могла бы отдохнуть в пятизвездочном отеле на берегу моря. Сейчас же цены на такой отдых совсем заоблачные.
По ее словам, на таком отдыхе не получилось сэкономить. Кроме того, в номерах все было старое и грязное.