$83.65-0.3191.63+0.67

«Совсем не эконом»: россиянка – об отдыхе в Турции

Россияне все чаще возмущены отдыхом в Турции – путешественница выбрала трехзвездочный отель, чтобы сэкономить, но его стоимость составила 178 тысяч рублей.

«Совсем не эконом»: россиянка – об отдыхе в Турции
© РИА "ФедералПресс"

«Туристка осталась недовольна питанием, которое было представлено на шведском столе. Мясо напоминало куриные обрезки, а разновидность рыбы путешественники так и не смогли определить», – пишет издание Pravda.ru.

Россиянка пожаловалась, что раньше за эту сумму она могла бы отдохнуть в пятизвездочном отеле на берегу моря. Сейчас же цены на такой отдых совсем заоблачные.

По ее словам, на таком отдыхе не получилось сэкономить. Кроме того, в номерах все было старое и грязное.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители