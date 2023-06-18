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VM.ru: Туристы из России разочарованы отдыхом в Турции в 2023 году

Россияне все чаще жалуются на условия отдыха в Турции. По словам туристов, в стране больше нельзя отдохнуть за небольшие деньги, пишет ВМ. К тому же стал "хромать" сервис.

Туристы из России разочарованы отдыхом в Турции в 2023 году
© Banki.loans

"Очень грязно, грязные туалеты, все старое, на пляже не хватает мест", — рассказала туристка.

За проживание в отеле 2 звезды туристы отдали 178 000 рублей за две недели. Пару лет назад за такие деньги можно было отдохнуть 4-м людям в отеле 5 звезд.

Туристы раскритиковали и питание в отеле, где гостей кормили непонятной рыбой и куриными обрезками.

Уборку вообще проводили очень плохо - на балконе весь пол бы устлан отходами жизнедеятельности ласточек.

В Турции в этом году ждут сокращения турпотока из РФ в два раза из-за высоких цен.

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