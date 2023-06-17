Посол РФ в Турции рассказал, от чего чаще всего умирают туристы

Самой частой причиной случаев с летальным исходом среди туристов из РФ являются сердечно-сосудистые проблемы. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал посол России в Турции Алексей Ерхов.

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Глава российской дипмиссии призвал туристов правильно оценивать состояние своего здоровья и иметь в виду, что Турция страна с жарким климатом. По его словам, туристы должны знать меру и не злоупотреблять возможностями, которые предоставляются на турецких курортах.

Он обратил внимание, что излишества могут привести к серьезным последствиям, в том числе спровоцированным обострениям хронических заболеваний.

«К сожалению, самой частой причиной случаев с летальным исходом среди наших туристов — а их немало, за первые месяцы этого года нашими дипломатами в Анталье зафиксировано уже более полсотни таких случаев — традиционно являются здесь сердечно-сосудистые проблемы», — пояснил он.