$83.65-0.3191.63+0.67

Союз туриндустрии: с начала лета цена на путевки за рубеж для россиян выросла на 5-30 процентов

С начала лета средняя цена на туристические путевки за рубеж выросла на пять процентов, а по некоторым направлением подорожание составило 30 и более процентов, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

С начала лета цена на путевки за рубеж для россиян выросла на 5-30%
© Unsplash

По словам Горина, основная причина подорожания турпутевок заключается в разнице курса валют. В начале недели российский рубль ощутимо "упал" в цене, обновив годовой минимум против доллара и евро. Туроператоры на это мгновенно отреагировали, что повлияло на пересчет стоимости турпакетов и билетов международного сообщения, пишет Pravda.ru.

Как ранее сообщала "Свободная пресса", средний чек за отдых в Турции на двоих на неделю у туроператоров составляет 220 тысяч рублей. Это на 30 процентов больше, чем годом ранее.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители