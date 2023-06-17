С начала лета цена на путевки за рубеж для россиян выросла на 5-30%

С начала лета средняя цена на туристические путевки за рубеж выросла на пять процентов, а по некоторым направлением подорожание составило 30 и более процентов, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

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По словам Горина, основная причина подорожания турпутевок заключается в разнице курса валют. В начале недели российский рубль ощутимо "упал" в цене, обновив годовой минимум против доллара и евро. Туроператоры на это мгновенно отреагировали, что повлияло на пересчет стоимости турпакетов и билетов международного сообщения, пишет Pravda.ru.