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«МК»: жители Грузии проинформировали, как на самом деле относятся к русским туристам

После открытия авиасообщения, поток граждан Российской Федерации в Грузию увеличился. Жители этого государства, которое является курортным для многих иностранцев, рассказали о своем отношении к россиянам, пишет «Московский Комсомолец».

Жители Грузии рассказали, как на самом деле относятся к русским туристам
© Banki.loans

Один из грузин рассказал, что сдает квартиру в этой стране и всегда рад гостям. Он же выступил с критикой в отношении соотечественников, которые устроили бунт в день открытия авиасообщения против граждан Российской Федерации.

«Они продались Вашингтону и Брюсселю. У нас говорят: гриф сперва смерит свою глотку, а потом проглотит кость. А эти только доллары увидят, и давай "глотать"», — приводит издание слова собеседника.

Многие местные сообщают, что россияне вполне безопасно и спокойно ощущают себя в Грузии. Некоторые даже живут в стране по несколько лет.

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