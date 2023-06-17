«Очень грязно»: российские туристы пожаловались на отдых в Турции

Российские туристы массово жалуются на условия отдыха в Турции. Они сообщают, что в стране больше невозможно отдохнуть на небольшие деньги. Об этом стало известно в субботу, 17 июня.

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— Очень грязно, грязные туалеты, все старое, на пляже не хватает мест, — сказала туристка.

При размещении в двухзвездном отеле стоимость проживания составила 178 тысяч рублей за две недели, а всего лишь два года назад за такую же сумму можно было отдохнуть четверым в отеле класса «5 звезд».

Критике подверглось и питание в отеле. По словам туристов, на стол подавали тухлую рыбу, куриные обрезки.

Кроме того, на балконе номера поселились ласточки, весь пол номера был усеян перьями и пометом. Уборка тоже производилась на низком уровне, пишет информационный портал «Правда.Ру».

14 июня сообщалось, что увеличивающиеся цены на отели и авиабилеты в Турцию оказали значительное влияние на российских туристов. Придерживаясь такой ценовой политики, Турция может потерять туристов из России.