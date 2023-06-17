Россиянка рассказала, как обстоят дела с ценами в Турции

Челябинка Анна Голубицкая несколько лет живет в Турции и следит за туризмом в этой стране. В своей колонке для 74.RU она рассказала, как обстоят дела в этом году в популярной у россиян стране.

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Количество туристов из России летом, как ожидается, снизится в два раза. Турция перестала быть такой доступной, как раньше: билеты стоят дорого, цену номера в отеле можно сравнить со стоимостью всего отеля, говорит Голубицкая.

В Ассоциации туроператоров России отмечают, что турецкие отельеры россиянам сдают номера по стоимости на 20% выше, чем другим туристам, но не называют это дискриминацией.

Сама же Голубицкая считает, что в Турции рады всем, особенно деньгам, и сделают все, чтобы турист потратился. К тому же цены за год там выросли в 4-5 раз, а инфляция составила 109%.

«Из-за этого-то и может возникнуть чувство, что на наших бедах — я про санкции — наживаются недобросовестные отельеры. Мол, бедным россиянам больше некуда на отдых податься, кроме как в их «олл инклюзивы», и потому взвинтили цены», - пишет Голубицкая.