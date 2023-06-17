$83.65-0.3191.63+0.67

Челябинка Анна Голубицкая рассказала, как обстоят дела с ценами в Турции

Челябинка Анна Голубицкая несколько лет живет в Турции и следит за туризмом в этой стране. В своей колонке для 74.RU она рассказала, как обстоят дела в этом году в популярной у россиян стране.

Россиянка рассказала, как обстоят дела с ценами в Турции
© Runews24

Количество туристов из России летом, как ожидается, снизится в два раза. Турция перестала быть такой доступной, как раньше: билеты стоят дорого, цену номера в отеле можно сравнить со стоимостью всего отеля, говорит Голубицкая.

В Ассоциации туроператоров России отмечают, что турецкие отельеры россиянам сдают номера по стоимости на 20% выше, чем другим туристам, но не называют это дискриминацией.

Сама же Голубицкая считает, что в Турции рады всем, особенно деньгам, и сделают все, чтобы турист потратился. К тому же цены за год там выросли в 4-5 раз, а инфляция составила 109%.

«Из-за этого-то и может возникнуть чувство, что на наших бедах — я про санкции — наживаются недобросовестные отельеры. Мол, бедным россиянам больше некуда на отдых податься, кроме как в их «олл инклюзивы», и потому взвинтили цены», - пишет Голубицкая.

Рост цен также связан и с тем, что конкуренции в авиаперевозках стало меньше, а лоукостеры совсем исчезли. Цены на туры действительно поднялись, потому что местным предпринимателям нужно отработать летом так, чтобы жить на заработанное до следующего сезона.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители