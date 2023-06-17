6 топовых заграничных направлений летом 2023 года

Планируете отпуск в 2023 году, но на курорты Чёрного и Азовского морей особо не хочется? Не беда — и сейчас россиянам есть куда отправиться за границу нежиться на солнце и наслаждаться системой «все включено».

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«Секрет» вместе с OneTwoTrip выбрал шесть стран, куда можно слетать этим летом без лишних сложностей: въезд для туристов из России туда безвизовый, есть прямые рейсы, а главное — курорты на берегу моря или океана.

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Отдых в Турции

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Как добраться: из России в Турцию летают регулярные прямые рейсы разных авиакомпаний. Есть билеты в Анталью (5 часов), Бодрум (5,5 часа) и Даламан (5,5 часа). Сколько стоит: от 25 000 рублей туда-обратно в Анталью, около 22 000 рублей — в Бодрум, 30 000 рублей — до Даламана.

Какая погода: погода летом порадует везде: минимум пасмурных дней, много солнца и очень тёплое море. Если не любите жару, присмотритесь к курортам на черноморском побережье страны, например к Трабзону или Синопу.

Где отдыхать: страна многограннее, чем многие думают: тут есть и любимые многими россиянами пятизвёздочные отели, работающие по системе «всё включено», и очень тихие и спокойные городки, где легко представить, что вы в Греции или Черногории, например Каш или Дальян. Более привычные курорты — Анталья, Белек, Бодрум, Мармарис, Кемер.

Список довольно длинный, и у каждого города есть свои особенности. Например, Анталью любят за разнообразные активности и огромный выбор отличных отелей. В Кемере вас ждёт спокойный отдых на пляжах, отмеченных «голубым флагом» (а значит, очень чистых и безопасных). Мармарис часто называют идеальным местом для семейного отпуска: волн тут нет, а местный климат считается целебным. Аланью же, наоборот, обычно выбирает молодёжь. В общем, найти «свой» курорт в Турции просто.

Отдых в Марокко

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Как добраться: у Air Maroc есть прямые рейсы из Москвы в Касабланку по средам и пятницам. Путь займёт около шести часов.

Сколько стоит: перелёт туда-обратно летом обойдётся в 50 000 рублей.

Какая погода: советуем выбирать гостиницы с бассейном — вода в океане даже в жаркие дни остаётся прохладной, не больше 23 градусов. Хотя на контрасте с воздухом (он прогревается в среднем до 27 градусов) купаться комфортно даже детям.

Где отдыхать: в Марокко несколько популярных у туристов курортов — россияне уже разведали Марракеш, Танжер, Фес и Агадир. Но добраться без утомительных пересадок можно только до Касабланки. Это один из самых современных и европеизированных городов в Африке. Тут достаточно много хороших отелей, но по системе «всё включено» работают единицы. Зато в городе много ресторанов и кафе — отличный шанс познакомиться с местной кухней.

Пляжи в Касабланке городские. Но мягкий песок и плавный пологий вход в воду сглаживают все неудобства. Поэтому летом на популярных Corniche или La plage de Aid Diab с самого утра много туристов и местных жителей. Касабланку путешественники выбирают и за богатую экскурсионную программу.

В городе немало мечетей и соборов, красивая главная площадь Мухаммеда V, несколько дворцов, открытых для посещения. В общем, будет чем заняться помимо пляжного отдыха.

Отдых на Мальдивах

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Как добраться: из Москвы в Мале этим летом можно улететь прямым рейсом «Аэрофлота». Перелёт занимает чуть меньше девяти часов.

Сколько стоит: билеты туда-обратно стоят 100 000 рублей. Можно найти и более дешёвые варианты с пересадкой.

Какая погода: лето считается на островах низким сезоном из-за юго-западного муссона: он приносит с собой волны и ливни. Однако многие путешественники, наоборот, считают, что период с мая по октябрь идеален для отдыха. В это время дожди кратковременные, идут чаще всего вечером или ночью и приносят с собой приятную прохладу: даже в пасмурные дни летом на Мальдивах воздух прогрет до 30 градусов, а вода — до 28 градусов. Но солнце тут коварно, поэтому и в облачную погоду стоит наносить санскрин с высоким SPF. Если собираетесь купаться и заниматься дайвингом или снорклингом, запланируйте отпуск на Мальдивах на июнь и первую половину июля. Дальше тут начнутся сильные ветра и высокие волны — идеальное время для сёрфинга.

Где отдыхать: отдельный плюс летнего отдыха на Мальдивах — цена. В этот сезон отдохнуть на атоллах можно сравнительно недорого. Стандартный вариант — курортная гостиница на отдельном острове, где есть всё необходимое для туристов. Если же вам хочется больше разнообразия, обратите внимание на столичный остров и район Большого Мале, где есть достопримечательности и памятники архитектуры.

Отдых на Кубе

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Как добраться: в июле откроются прямые рейсы «Аэрофлота» и Nordwind на популярный курорт Варадеро. Время в пути около 13 часов.

Сколько стоит: стоимость перелёта туда-обратно составит 65 000 рублей.

Какая погода: Варадеро — самый крупный курорт на острове свободы, очень популярный у российских туристов. И неудивительно: здесь вечное лето, белый песок и ярко-голубой океан, температура воды в котором даже зимой не опускается ниже 20 градусов, а летом можно рассчитывать на 28 градусов тепла.

Где отдыхать: летом туристов меньше, чем осенью и зимой, а значит, отельеры всячески привлекают гостей низкими ценами и приятными акциями. Все гостиницы в Варадеро стоят на первой линии и радуют собственными чистыми пляжами. При этом пляжи никак не огорожены, так что можно гулять по длинному (25 км) берегу океана, рассматривая соседние гостиницы и апарты. А они бывают крайне необычны: многие здания в так называемом Старом Варадеро построены 50 и больше лет назад и отличаются интересной архитектурой. Достаточно и современных объектов размещения, предлагающих отдых в формате «всё включено».

Отдых в Грузии

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Как добраться: с мая в Грузию можно долететь прямыми рейсами Azimut или Georgian Airways. До Тбилиси можно добраться за три часа. Прямых рейсов в Батуми нет — придётся делать пересадку в Баку, Дубае или Стамбуле или добираться до курорта наземным транспортом.

Сколько стоит: цены на билеты из Москвы в Тбилиси и обратно начинаются от 40 000 рублей, перелёты в Батуми можно найти за 60 000 рублей.

Какая погода: лето — прекрасное время для поездки в Грузию. Днём уже бывает жарковато, до 30 градусов, но к вечеру приходит приятная прохлада, когда так и хочется долго гулять по улицам или сидеть на верандах ресторанов.

Где отдыхать: если жара вам совсем не по душе, всегда можно отправиться в горы, дышать свежим воздухом и любоваться туманами в Казбеги. Подходит Грузия и для пляжного отдыха: курортный Батуми стоит прямо на берегу Чёрного моря. Сезон тут официально открывают в середине июня, хотя купаться в это время многие ещё не готовы: вода прогревается только до 21 градуса. Комфортнее всего будет в июле и августе, когда море тёплое, термометр показывает 27 градусов, а на рынках появляются вкусные фрукты и овощи. Правда, так считают многие туристы, поэтому на галечных пляжах становится многолюдно, а найти жильё сложно. Поэтому, если планируете поехать на море в Батуми, о будущей поездке стоит позаботиться уже сейчас.

Отдых в Азербайджане

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Как добраться: в Баку из Москвы летают прямые рейсы разных авиаперевозчиков, продолжительность пути — три с половиной часа.

Сколько стоит: около 32 000 рублей за билет туда-обратно.

Какая погода: столица Азербайджана Баку, расположенная на берегу Каспийского моря, привлекает и тех, кто любит экскурсионный отдых, и тех, кто хочет позагорать и искупаться. Уже в июне температура воздуха достигает 30 градусов, дождей почти нет, а солнце яркое. Многие выходят на прогулку на набережную, где даже в жару дует приятный морской бриз.