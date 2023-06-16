Женщина рассказала о новых реалиях отдыха "все включено" в Турции

Летний отдых в Турции стал предметом обсуждения для Челябинки Анны Голубницкой, которая уже несколько лет проживает в этой стране.

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Она считает, что количество российских туристов в этом сезоне значительно сократится, прежде всего из-за растущих цен. В своей авторской колонке она делится своими мыслями о причинах дороговизны отдыха и возможных проявлениях дискриминации в отношении россиян в Турции.

Приведенный ниже текст представляет точку зрения Анны Голубницкой:

Этим летом, скорее всего, в Турции будет меньше российских туристов по сравнению с предыдущими годами. Даже руководители туристических ведомств Турции говорят о том, что в лето 2023 года количество российских гостей уменьшится в два раза по сравнению с ожиданиями.

Цены на отдых стали настолько высокими, что кажется, что за эти деньги можно приобрести не просто проживание в номере, а весь отель вместе с ним. Стоимость авиабилетов приближается к цене на крыло самолета. Если раньше, до пандемии и кризисных времен, студенты могли себе позволить поездку в Анталью, хоть и не в самых роскошных отелях, то сейчас отдых в Турции доступен только состоятельным людям или тем, кто готов взять крупный кредит на "ультра все включено" и потратить остаток года на его погашение.

Турки, безусловно, рады всем туристам, особенно тем, кто имеет деньги. Они предлагают возможность насладиться морскими волнами, разнообразными блюдами на шведском столе, а также подсластить отдых крепкими напитками и продать вам даже шубу или куртку.

Стоит отметить, что цены на одежду также значительно выросли в Турции. За последний год цены на все товары и услуги в стране выросли в 4-5 раз, а уровень инфляции достиг 109%.