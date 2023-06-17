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Турагенты не советуют россиянам ждать горящих туров в Турцию

Горящие туры на июнь-июль маловероятно удастся взять, так как они раскупаются мгновенно, особенно сейчас, когда в Турции растут цены.

Турагенты не советуют россиянам ждать горящих туров в Турцию
© runews24.ru

Представители турфирмы «Акапулько» из Перми советуют россиянам, желающим отдохнуть в Турции в июне-июле, не откладывать организацию отдыха на последний момент.

В своей группе во «ВКонтакте» турагенты пишут, что Турция всегда была востребованным направлением, потому в ожидании горящего тура можно в итоге переплатить.

Горящие туры появляются, когда непопулярные отели хотят заполнить пустующие номера и снижают цены. Часто это примерно десять мест на всю страну, и такие туры раскупаются мгновенно.

Сейчас же отдых в Турции дорожает. В «Акапулько» говорят, что наблюдали за ростом стоимости путевки на 16 тысяч рублей всего за полчаса.

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