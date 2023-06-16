Туристы изменили тактику в борьбе за место под солнцем Майорки
Туристы на Майорке начали нелепую войну в рамках борьбы за место под солнцем. Как выяснилось, любители солнечных ванн заранее занимают лежаки вокруг бассейнов. Об этом пишет «Турпром» со ссылкой на Mirror.
По словам экспертов, ставки повысились и эта «война» продолжает набирать обороты. То есть, если ранее лежаки занимали с утра, то теперь туристы бронируют их с 19:00 вечера предыдущего дня.
Другие отдыхающие стали жаловаться на то, что любители солнца занимают хорошие места в течение всей недели.
Занимательный случай произошел на Канарских островах в Испании. Толпы туристов по будильнику просыпаются, чтобы первым занять шезлонги. В конфликт вступают и те отдыхающие, которые противоречиво относятся к подобному поведению.