Как вести себя в Индии: секреты этикета

Традиции и культура Индии уходят корнями в далекое прошлое. Они давно устоялись и порой сильно отличаются от большинства западных норм этикета и европейской манеры поведения.

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Татьяна Баранова, эксперт по практическому этикету и деловому протоколу, лауреат Национальной премии в области этикета и протокола, рассказала TV BRICS о принятых в стране правилах приличия. По ее словам, культурные различия бросается в глаза еще на этапе приветствия: в Индии не слишком распространено рукопожатие (особенно с представителями старшего поколения).

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«Будет уместно поприветствовать местного жителя, сложив ладони на уровне груди и слегка склонив голову – это традиционное индийское приветствие намасте («мой низкий поклон вам»)», – отметила эксперт.

Она добавила, что иностранцам также бывает непривычно видеть, как местные жители в Индии снимают обувь и заходят босиком в помещение (будь то храм или кабинет врача) – тапки или другую сменную обувь ни там, ни в гостях предлагать не станут.

Гостей в Индии принимают радушно и с удовольствием – сначала предлагают расположиться в гостиной и угощают чаем. И уже затем, если гости были приглашены на ужин, их приглашают к столу.

Анастасия Сенина, преподаватель хинди, добавила, что гость не должен отказываться от предложенных напитков.

«Видела, как иностранцы часто спотыкаются в Индии об одно простое правило – в гостях всегда принимать предложенный хозяином напиток. Вы сильно обидите хозяина, если откажетесь. Древнеиндийская поговорка «Atithi devo bhava» (अतिथिदेवो भव:) гласит «гость как бог». Это значит, что индийцы относятся к гостю уважительно и предлагают ему лучшее, будто это сам бог заглянул в дом», – подчеркнула она.

Помимо этого, важно помнить, что корова в Индии – священное животное, то есть говядина под запретом. Во время обеда или ужина в Индии не принято предлагать алкоголь. Рис – это основной элемент трапезы.

Традиционный индийский столовый этикет предполагает, что можно есть руками, а не столовыми приборами, потому что в этом случае еда кажется более вкусной. К тому же у этого обычая есть и религиозный подтекст. При этом, как правило, возле каждого гостя ставят пиалу с чистой водой для того, чтобы можно было сполоснуть пальцы после смены блюд. Очень важно не забывать, что есть можно только правой рукой – левая рука в этой стране считается «нечистой». Ею стараются ничего не подавать и не использовать для важных дел.