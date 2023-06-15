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«Турпром»: Для туристов из России началась противоречивая ситуация в Турции

На рынке туров в Турцию сложилась противоречивая ситуация — число рейсов растет, но вместе с этим растут и цены, пишет «Турпром» со ссылкой на «Известия».

Для туристов из России началась противоречивая ситуация в Турции
© FBM

По данным материала, число рейсов в Анталию выросло в полтора раза, если сравнивать с прошлым годом, но при этом стоимость поездки выросла на треть.

Количество еженедельных рейсов между Россией и Турцией текущим летом составляет примерно 1 200. В 2022 году их количество составляло лишь 750. Организацией рейсов между двумя странами занимаются 12 российских и 5 турецких авиакомпаний. При этом их число способно увеличится до 6 000.

Стоимость билетов в июле-августе в обе стороны сейчас равно 40 000 руб. НО если взять во внимание выросшие цены в турецких отелях, то стоимость поездки выросла на 30% по сравнению с прошлым годом. В цифрах: она превысила 220 000 рублей. Следствием всего этого и стало снижение спроса на туры.

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