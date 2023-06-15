Для туристов из России началась противоречивая ситуация в Турции

На рынке туров в Турцию сложилась противоречивая ситуация — число рейсов растет, но вместе с этим растут и цены, пишет «Турпром» со ссылкой на «Известия».

© FBM

По данным материала, число рейсов в Анталию выросло в полтора раза, если сравнивать с прошлым годом, но при этом стоимость поездки выросла на треть.

Количество еженедельных рейсов между Россией и Турцией текущим летом составляет примерно 1 200. В 2022 году их количество составляло лишь 750. Организацией рейсов между двумя странами занимаются 12 российских и 5 турецких авиакомпаний. При этом их число способно увеличится до 6 000.