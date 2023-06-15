Куда выгодно слетать летом

Несмотря на рост стоимости доллара до 84,5 рубля, россиянам все еще доступны выгодные летние туры за рубеж. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные сервиса "Слетать.ру".

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"Рост курсов валют за последнее время, безусловно, отразился на стоимости туров в рублевом эквиваленте. Но отправиться на отдых за границу и сейчас, в высокий сезон, можно по выгодным ценам", – сообщили аналитики сервиса.

По информации компании, самым недорогим зарубежным направлением сейчас остается Турция. Недельный отдых на двоих в четырехзвездочном отеле с питанием "все включено" в конце июня обойдется от 74 тысяч рублей.

Тур в Египет по аналогичным условиям можно приобрести по цене от 76 тысяч рублей. При этом средний чек у клиентов компании, собирающихся в Турцию, составляет 184,6 тысячи рублей, в Египет – 167 тысяч рублей.

Путевка на двоих на семь дней в трехзвездочный отель с завтраками обойдется туристам от 61 тысячи рублей, в четырехзвездочный отель – от 63 тысяч рублей.

Такая же поездка в Катар будет стоить от 110 тысяч рублей, в Таиланд – от 127 тысяч рублей, на Шри-Ланку – от 107 тысяч рублей.

Приобрести тур на двоих Мальдивы с размещением в трехзвездочном отеле с завтраками можно от 175 тысяч рублей.