Стоит ли ехать в Египет после атаки акулы

Смерть россиянина после нападения акулы сказалась на желании туристов из России отправиться отдыхать в Египет. Некоторые даже уже приняли решение отказаться от своих первоначальных планов.

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Портал News.ru, пообщавшись с дайверами, туристами и турагентами, выяснил, как на самом деле обстоит ситуация на популярных курортах.

Россиянин Андрей из Нижегородской области, который уже провел отпуск в Хургаде, заявил, что у него больше нет планов ездить на отдых в Египет.

«Сами подумайте: это же ад какой-то! Акула, которая съела парня, плавала в акватории несколько часов», — с возмущением сказал турист.

Инструктор по дайвингу Артем Давыдов считает, что этот смертельный инцидент негативно сказался на желании туристов приезжать на отдых в Египет. Он сказал, что за последние 5 лет видел акулу в воде всего 8 раз.