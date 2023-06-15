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В Чехии ищут замену платежеспособным русским туристам

В Чехии из-за санкций начали искать замену российским путешественникам, которые всегда были платежеспособны и щедры на чаевые.

В Чехии ищут замену платежеспособным русским туристам
© Runews24

По информации телеканала France24, туристическая сфера несет значительные убытки из-за отсутствия россиян на курортах. При этом сообщается, что путешественники из РФ тратили в среднем почти 13 тысяч рублей в день на отдыхе в Чехии. Чешские туристы же тратят всего 2 600 рублей в день, а немцы — 7 600 рублей.

«Финансовый ущерб значителен, хоть общие числа и не сильно разнятся. Нам нужно компенсировать сокращение гостей из России, потому что становится очевидно: они не вернутся», — заявила директор агентства Czechtourism Ян Хергет.

Она отметила, что русские отдыхали в Чехии сразу несколько недель подряд, что было выгодно для турбизнеса.

Сейчас турагентсва стараются привлечь отдыхающих из стран Ближнего Востока и бывшего Советского Союза, в частности Азербайджан и Казахстан.

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