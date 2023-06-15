Турэксперт: россияне все чаще выбирают отдых в Китае вместо Турции

Российские туристы стали реже выбирать для отдыха курорты Турции, пишет «Царьград».

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Отмечается, что отельеры Турции все больше ориентируются на путешественников из стран Европы. Об этом говорит постоянный рост стоимости путевок в страну для туристов из России.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, в сложившейся ситуации российские путешественники стали все чаще рассматривать другие туристические направления для отдыха. Так, одним из них стал Китай.