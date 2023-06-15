Турэксперт: россияне все чаще выбирают отдых в Китае вместо Турции

Турэксперт Барзыкин: Российские туристы все чаще выбирают отдых в Китае вместо Турции
Российские туристы стали реже выбирать для отдыха курорты Турции, пишет «Царьград».
Отмечается, что отельеры Турции все больше ориентируются на путешественников из стран Европы. Об этом говорит постоянный рост стоимости путевок в страну для туристов из России.
По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, в сложившейся ситуации российские путешественники стали все чаще рассматривать другие туристические направления для отдыха. Так, одним из них стал Китай.
По словам турэксперта, многие путешественники не против заменить курорты Турции на отдых в Китае. Барзыкин выразил надежду, что безвизовый режим в КНР начнет действовать уже в июле.