Турэксперт опроверг информацию о притеснении россиян в турецких отелях

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян опроверг информацию о притеснении российских туристов на отдыхе в Турции.

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В интервью интернет-изданиею «Подмосковье сегодня» турэксперт заявил, что подобные комментарии придумывают туристы, которые остались недовольны уровнем сервиса.

По словам Мкртчяна, сообщения о притеснении российских путешественников являются фейком. Так, турэксперт отметил, что чаще всего отдыхающие придумывают подобные истории, чтобы оправдать плохие впечатления, оставшиеся после отдыха.

Мкртчян добавил, что сотрудники турецких отелей не хамят россиянам, а сообщения о притеснениях объясняются тем, что туристы привыкли к более высокому уровню сервиса.