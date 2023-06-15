Ради чего стоит поехать на Кипр

Что россияне знают о Кипре? Что это остров в Средиземном море, что там тепло, что на Кипре живут греки (киприотам об этом не стоит говорить) и что у него древняя история. Те, кто выбирает страну для отпуска, конечно же, будут в курсе, что Республика Кипр — чуть ли не единственное государство ЕС, куда россияне сейчас могут попасть без шенгена, а также что на острове просто запредельное количество кристально чистых пляжей, отмеченных голубым флагом.

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Совсем недавно на Кипр после долгого перерыва начали организовывать туры. Но к поездке на Остров любви надо основательно подготовиться. Какой из городов выбрать для отдыха? Без чего отпуск на Кипре рискует обернуться сплошным разочарованием? Почему на остров стоит полететь весной и ни в коем случае — в августе? Корреспондент «Ленты.ру» изучил Кипр и составил свой гайд по городам острова Афродиты.

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Кстати, а почему Кипр называют островом Афродиты? Почитайте одну из самых интересных легенд Древней Греции, которая объясняет, почему Афродита обязана своим появлением отрезанному фаллосу бога-абьюзера. На этом с легендами покончено, дальше — только факты, которые помогут спланировать отпуск на Кипре без абьюза и членовредительства.

Почему туристы выбирают Кипр

солнце,

море,

природа,

безопасный отдых,

местное гостеприимство. Пять лет назад по заказу Кипрской туристической организации были опрошены две тысячи туристов, которые только что отдохнули на острове. Они заявили, что на Кипре их больше всего интересует:

С тех пор статистические данные не обновлялись, по крайней мере в открытых источниках обнаружить их не удалось. Однако можно быть уверенными в том, что все перечисленное на Кипре осталось на прежнем уровне.

Солнце

На Кипре солнечно почти круглый год — в среднем здесь 330 солнечных дней в году. Дожди случаются редко, особенно на побережье, осадки чаще всего выпадают зимой и в горах. Это делает Кипр привлекательным для отдыха не только в высокий сезон, но и, например, ранней весной, когда в основной части России еще холодно. Зато на Кипре в это время начинает бушевать зелень.

Море

На Кипре зашкаливающее количество пляжей со статусом голубого флага — их 74, больше, чем в любой другой стране Европы. Голубой флаг предусматривает не только чистоту воды и самого пляжа. Береговые зоны оцениваются по 27 параметрам, комиссия фиксирует, чтобы на пляже не накапливались водоросли, а также смотрит, достаточно ли там мусорных баков и смогут ли пострадавшим туристам оказать первую помощь. Более того, управляющий пляжем наряду с местным сообществом должен активно участвовать в экологическом просвещении.

Из приятных особенностей, непривычных для туристов, которые отдыхали только на юге России: абсолютно все побережье на Кипре принадлежат государству и доступно любому туристу. Здесь нет частных пляжей, принадлежащих отелям, санаториям и прочим организациям. Более того, на всем острове действует единый прайс на зонтики и шезлонги, который нельзя повышать.

€ 2,5 стоит аренда зонтика или лежака в любой точке Кипра

Природа

Побывавшие на Кипре туристы делятся на две категории. Одни считают природу в стране пресной. «Ну море и море», — говорят они. Как правило, такой вывод делают люди, которые провели отпуск вблизи пляжа у отеля и не исследовали остров. В действительности же на Кипре разнообразный ландшафт и природа, и если вам надоел прибрежный зной, то на Западе острова, всего в 40 километрах от Лимассола, находятся живописные горы массива Троодос. Это царство хвои и прохлады, где произрастает множество эндемичных растений, в том числе особый сизо-зеленый кипрский кедр, который задает тон всему ландшафту Троодоса.

В числе прочего на Кипре можно встретить известковые скалы, соленые озера с фламинго, а в черте курортных городов, как в Лимассоле, южные пальмы соседствуют с раскидистой хвоей и эвкалиптами. Особое зрелище — цветение золотой акации в марте и апреле. Пышные деревья с крупными густыми соцветиями мимозы весной раскрашивают весь остров желтым.

Безопасность

Кипр — одна из самых безопасных стран мира. Здесь низкий уровень преступности. Опасных районов на острове нет. Убийства и насилие происходят крайне редко. Самые распространенные преступления — ограбление квартир, которые совершаются в основном мигрантами. Релоканты, с которыми пообщалась «Лента.ру», действительно жаловались на то, что их ограбили, когда они въехали в съемную квартиру (поэтому всем переехавшим советуют первым делом менять замки). Однако живущих в отелях туристов это проблема касается в меньшей степени. В стране также не распространен киднепинг, так что туристы могут быть спокойны за детей.

Гостеприимство

Киприоты хорошо понимают, что зависят от туристов. В сфере услуг на Кипре, включая туризм, занято более 70 процентов рабочего населения. Туризм вносит существенный вклад в ВВП страны. А поскольку россияне — самые многочисленные туристы на Кипре, к ним у местных особое отношение. Но радушие киприотов основано не только на выгоде. Киприоты в принципе очень доброжелательный и миролюбивый народ и принимают каждого туриста как родного. Особенно если у вас есть дети. Киприоты обожают детей и сами стремятся быть образцовыми родителями.

Еще одно неоспоримое преимущество Кипра для туристов — его небольшой размер. Протяженность острова с запада на восток чуть больше 200 километров, с севера на юг — и того меньше. Соответственно, даже за короткий отпуск можно легко объехать его на машине. Подробнее о том, куда поехать на Кипре, расскажем ниже.

То, о чем не упомянули опрошенные пять лет назад туристы, но что безусловно является визитной карточкой Кипра, — это древние исторические памятники. У острова богатая история. Кипр всегда был лакомым куском, поскольку пролегал через самые популярные торговые пути Европы и Азии. Его завоевывали и египтяне, и финикийцы, и персы, и римляне, и варвары, и арабы. Сегодня здесь сохранились останки древних городов: театры, мозаики, царские гробницы, — и все это в тесном соседстве с природой.

3 памятника ЮНЕСКО расположены на Кипре, и один из них — почти целый город (о котором будет рассказано ниже)

За все это Кипр очень любят европейцы. Но туристами номер один для киприотов были и остаются россияне. И вот почему.

«Русские отдыхают как в последний раз»

На YouTube десятки, если не сотни роликов о том, что Кипр — идеальный остров для жизни и отдыха. Русскоязычные релоканты подтверждают, что Кипр и правда удивительно хорош для постоянного проживания с семьей. Остров маленький, здесь все доступно на машине, экология хорошая, на острове совсем нет производств, климат — калифорнийский, а люди — доброжелательные, цены не кусаются, страна безопасная. Кроме того, доступны британские частные школы с качественным образованием и перспективой обучения в Европе.

Более того, хорошая новость для россиян состоит в том, что на Кипре огромное русскоязычное сообщество. Несколько лет назад власти острова решили дать льготы IT-компаниям, и на Кипр перебрался белорусский игровой гигант Wargaming, а вслед за ним десятки технологических компаний с русскоязычными сотрудниками перевели сюда своих сотрудников. Освоиться на Кипре человеку, который говорит только по-русски, не составляет труда: русскоязычное комьюнити здесь очень дружелюбное, интеллигентное и весьма организованное. Настолько, что после 24 февраля русские и украинцы самостоятельно договорились о необходимости поддерживать на острове добрососедские отношения.

Обруселость Кипра, безусловно, на руку россиянам, решившим прилететь сюда на отдых. К сожалению, редкий россиянин, выбравшийся за границу, владеет английским. Но с языком на Кипре проблем не будет. Кипр целиком и полностью развивается согласно сервисной модели русскоязычного населения: рестораны, магазины, госучреждения — здесь везде обслужат на русском языке. Нередки случаи, когда работники некоторых заведений говорят на русском лучше самих туристов из России.

Засилье россиян и незнание русскими английского языка киприотов не раздражает. Напротив, владельцы кафе, магазинов и отелей очень расстроились, когда россияне стали реже к ним прилетать: в отличие от европейцев, которые любят отдыхать на острове в низкий сезон, россияне на отдыхе готовы тратить гораздо больше денег, объясняет гид Инесса, которая живет в Лимассоле уже девять лет.

«Они делают спонтанные покупки, не считают денег в ресторане, закупают одежду во время отпуска. Это две разные вселенные в сравнении, например, с англичанами или немцами, которые стараются особенно не выходить за рамки бюджета», — смеется Инесса.

Русские отдыхают как в последний раз, — Инесса, гид на Кипре.

Киприоты очень ценят социальные связи и семью. Для них семья — это основа всего. В стране царит патриархат, положение мужчин выше положения женщин, но сопротивления у женщин это не встречает. Скорее всего, турист этой особенности даже не заметит, однако это хоть и формальный, но объединяющий фактор двух культур.

Еще один цемент, скрепляющий киприотов и русских, — православная церковь. В стране есть мусульмане и католики, но большинство киприотов православные, причем они крайне религиозны. Церковь и общество здесь по-настоящему близки. По воскресеньям киприоты ходят на службу, а православные праздники для местных семей — настоящее событие, к которому они серьезно готовятся. Не все даты религиозных праздников совпадают с российскими, однако Пасху киприоты и россияне празднуют в один день.

Церковь в республике не только добрый друг, но и и главный надзиратель за традиционными ценностями. Так, по настоянию церкви в стране появилось правило: по какому бы графику ни работал киприот, один день в неделю он должен провести с семьей.

Остров с особенностями

Прежде чем выбрать, с какого города начать знакомство с островом, хорошо бы знать о нескольких его особенностях.

Как добираться. После 24 февраля 2022 года прямого авиасообщения между Россией и Кипром нет. И самостоятельный перелет, и перелет с помощью туроператора займет около 12 часов вместо 3,5 часа, за которые можно было долететь на остров раньше. Добираться придется с пересадкой в Ереване, Кувейте, Дубае или Каире. Если лететь по путевке, туроператоры подбирают для клиентов так называемые стыковочные рейсы — они отличаются от обычной пересадки тем, что багаж путешественники сдают в России, а получают уже по прибытии на остров. Стыковочный рейс можно подобрать и самостоятельно, просто потратив на выстраивание логистики больше времени.

Туры на Кипр из России стартуют от 23 тысяч рублей

Весной, когда туры на Кипр только запускались, их цена стартовала от 40 тысяч рублей. Теперь же приобрести путевку на 7 ночей с перелетом можно за 23 тысячи рублей, говорят в Fun & Sun — туроператоре, который первым в 2023 году стал продавать путевки на остров.

«С появлением пакетных туров на Кипр интерес туристов к направлению вырос. Конечно, объемы турпотока ниже тех, которые были до пандемии, но мы видим, что тех, кто стремится провести свой отпуск в Европе, не смущает даже продолжительный перелет», — отмечают в Fun & Sun.

В июне цена тура с вылетом 17 числа сейчас начинается от 37,7 тысячи рублей. Гостиница будет двухзвездочной, но в стоимость входят завтраки. Если хочется номер покомфортнее, то можно претендовать на три звезды за 43,5 тысячи рублей. Неделя отдыха в пятизвездочной гостинице Radisson Beach в Ларнаке, где все включено, в июне может обойтись в 85 тысяч рублей за человека. Во всех случаях перелет включен в стоимость.

Виза. Если у путешественника нет многократного шенгена, нужно будет оформить кипрскую национальную визу. Ее дают быстро и охотно: если документы оформлены верно, то весь процесс займет четыре-пять дней, а при срочном вылете — три. Самостоятельно оформить визу стоит 80 евро. Туроператор сделает это на 10-15 евро дороже, но при этом не придется возиться с бумажками.

Деньги. Кипр — страна Евросоюза, поэтому все операции здесь проводятся в евро. В стране не принимают российские карты и карту «Мир», так что в отпуск лучше лететь с наличными евро. Можно прилететь на Кипр с рублями, но обменять их можно не везде и курс будет невыгодным.

Как передвигаться по острову. На Кипре проблематично перемещаться без машины. Общественный транспорт на острове развит слабо. Автобусы комфортабельные, оборудованы кондиционерами, ходят по расписанию, но их маршруты ограничены, а интервалы между рейсами — большие. При этом многие интересные места находятся в отдалении от городов.

Поэтому если у вас всего неделя на отдых, лучше взять машину в аренду, на Кипре это более чем доступная роскошь: летом стоимость аренды машины за сутки (при прокате от 3-7 дней) стартует от 20-25 евро (1750-2200 рублей по нынешнему курсу), а в зимний период, с ноябрь по апрель, в некоторых прокатных конторах машину можно снять меньше чем за 10 евро в сутки (870 рублей по текущему курсу). Помимо аренды нужно оплачивать бензин. Официально для аренды авто иностранцам на Кипре нужно международное водительское удостоверение, но по факту прокатные компании сдают машины и по национальным правам. Дешевле обойдется, если бронировать машину на сайтах прокатчиков, таких как Rentalcars, EconomyBookings или Localrent.

Состояние дорог в стране выше всяких похвал, но не стоит забывать о том, что на Кипре левостороннее движение — это наследство, доставшееся острову с тех времен, когда он был британской колонией.

Купальный сезон на Кипре стартует в мае и продолжается до середины ноября. Средняя температура на острове летом около 32 градусов тепла, но она может разниться в зависимости от курорта. А в горах Троодос летом и вовсе может быть прохладно. Самый невыносимый месяц на Кипре — август, когда температура зашкаливает, необходимо учитывать это при планировании поездки. В августе нещадно палит солнце, а воздух прогревается до 40 градусов. Наученные опытом киприоты практически всем островом берут в августе отпуск и отправляются туда, где можно скрыться от жары.

Тур или самостоятельная поездка? На Кипре выгоднее отдыхать по путевке, чем бронировать все самостоятельно. Если вы не водите машину (а значит, не сможете взять ее в аренду), но при этом не хотите ограничиваться только лежанием на пляже, можно взять тур с экскурсиями: при таком сценарии не придется подстраиваться под скверно работающий общественный транспорт и платить за такси по цене экскурсии. Для самостоятельного туриста здесь тоже раздолье, и об этом — ниже.

Какой город выбрать для отдыха?

Такой разный Лимассол

Лимассол — пожалуй, самый разнообразный город Кипра и в то же время самый дорогой. Это деловой центр острова, он располагается в получасе езды от обоих аэропортов — Ларнаки и Пафоса. Здесь хорошо развита инфраструктура, в городе проживает огромное русскоязычное комьюнити.

Считается, что в деловом Лимассоле не такой расслабленный и даже жесткий ритм жизни, однако турист это едва ли заметит. По российским меркам местные ведут себя довольно расслабленно, доброжелательно и всегда остановятся, чтобы помочь иностранцу.

Что есть в Лимассоле? Пляжи. Береговая линия Лимассола составляет 26 километров, и на всем ее протяжении располагаются пляжи. Пляжи чистые и очень разные. Далеко не все они выглядят как пляжи с картинки, кое-где пляж представляет собой узкую полоску с серым песком, так что, заказывая тур или бронируя отель самостоятельно, следует погуглить, около какого пляжа вы будете жить.

Обычно отдельно выделяют три пляжа: Дасуди, Писсури и Гавернос Бич (Губернаторский).

Гавернос Бич располагается в окружении белых скал, которые разбивают берег на небольшие бухты. Белые скалы — главная особенность пляжа, в остальном же здесь песок вулканического происхождения вперемешку с галькой. Но контраст черного песка и белых скал производит впечатление.

Дасуди находится в центре города, а потому популярен у туристов. Песок здесь серый вулканический, вода чистая. Вокруг сосны, эвкалиптовые деревья и акации, в тени которых можно укрыться в жару. Здесь можно заняться дайвингом.

Писсури находится за чертой Лимассола, на пути к Пафосу. Положительно о нем говорит уже то, что здесь отдыхают местные. Уютная бухта, окруженная горами, галечно-песчаный пляж и лазурное море. Людей здесь ожидаемо меньше, чем на центральных пляжах Лимассола. Недалеко от Писсури Бич располагаются отели, но большинство туристов предпочитают приезжать из Лимассола или Пафоса одним днем. Дело в том, что цены в Писсури кусаются — такова цена за уединение вдали от шумных курортов. Спокойствие не означает скуку, на Писсури Бич не соскучишься: можно арендовать сап, каяк, вейкборд, гидроцикл, заняться дайвингом и снорклингом. В пяти километрах от пляжа, на холме, располагается деревня Писсури, по которой названа бухта. Деревня с историей и красивой архитектурой, так что прогуляться по ней можно с удовольствием. Что посмотреть? Заглянуть в церковь в пещере и походить по амфитеатру. Если повезет, можно попасть на один из концертов, которые здесь организуются летом. В завершение можно пообедать в таверне, которых в Писсури в избытке.

Пляжи пляжами, но где же развлечения, спросит разморенный солнышком российский турист. Молодые люди, переехавшие на Кипр на ПМЖ, считают, что остров скучноват. Здесь действительно не так много развлечений в сравнении, например, с Москвой. Но только для тех, кто ничем не интересуется или как минимум не умеет гуглить, убеждены киприоты.

Сердце города — это набережная Молос. Современная, благоустроенная прогулочная зона, которая местами утопает в зелени — с пальмами здесь соседствуют эвкалипты и хвоя. Молос не дремлет с утра до ночи. Это и место для пробежки, и для катания на велосипеде, а летними вечерами, когда жара стихает, туристы достают наряды «на выход» и устремляются на променад. Вдоль набережной десятки ресторанов и кафе, в которых можно выпить по бокальчику вина и полакомиться морепродуктами или чем-то более существенным.

Душа просит веселья? За тусовками — в старый город. Историческая часть Лимассола зажила новой жизнью, когда сюда перенесли один из университетов. Район наполнился кипучей молодой энергией, а лучшего применения, чем бары, ей, как известно, не найти. Здесь есть и коктейльные бары, и классические английские пабы, и заведения с кальяном. «Настоящий рассадник баров — в квартале рядом со старым рынком, — говорит туристка Олеся. — Вечером там бывает так много народа, что через толпу просто не пройти».

Но настоящая легенда ночной жизни Лимассола, о которой помнят далеко за пределами Кипра, — клуб Guaba Beach Bar, который регулярно входит в рейтинг лучших баров мира. Это альтернативный клуб на пляже с атмосферой, не похожей на другие заведения острова. Днем он работает как обычный коктейльный бар, а ночью по выходным здесь проходят грандиозные рейвы с лучшими диджеями. Вместимость открытой площадки клуба — 2,5 тысячи человек, по местным меркам это совершенно немыслимо.

Помимо увеселительных заведений, в Лимассоле есть несколько театров и художественных галерей. В Pattihio Theatre почти каждый день выступают российские комики или дают русскоязычные постановки.

В апреле Pattihio Theatre даже попал в российскую ленту новостей, когда во время съемки шоу с участием комиков-эмигрантов Гарика Оганисяна, Александра Долгополова и Идрака Мирзализаде зрителям пришлось эвакуироваться из-за поступившего сообщения о бомбе

В афише Pattihio на ближайшие месяцы — комики Илья Усович, Андрей Бебуришвили, Артур Чапарян и популяризатор науки Илья Колмановский.

Надоел пляжный отдых, водные развлечения и бархоппинг? Бердвотчинг в помощь. В округе два соленых озера, куда слетаются 7000 птиц. Здесь регулярно можно встретить розовых фламинго и одного постоянного гостя — черного фламинго. Местные говорят, что он ежегодно гостит на хлебосольных лимассольских озерах.

Что еще посмотреть вблизи Лимассола

В 15 минутах езды на машине от Лимассола на горе раскинулся древний античный город-государство Курион. Здесь сохранились и руины домов, и мозаики, и древний амфитеатр. Летом в амфитеатре можно попасть на концерт классической музыки.

Но главная особенность Куриона — необычайно удачное местоположение. Отсюда открывается великолепный вид на берег Средиземного моря и окрестные пляжи. В древности это имело практическое значение, поскольку, как правило, с моря ничего хорошего не ждали. Теперь это наделило Курион неоспоримым преимуществом: отсюда открываются исключительные высотные виды.

Археологический парк Куриона работает без выходных, исключая Рождество, Новый год и Пасху. В летнее время Курион открыт с 8:30 до 19:45 летом, зимой он закрывается в 17:15. Добираться удобнее всего на арендованной машине или экскурсионном автобусе. На общественном транспорте придется ехать пару часов с пересадками.

Пафос: город не для детей

Пафос в шутку называют курортом европейских пенсионеров. Здесь действительно реже обычного на Кипре встретишь русскую речь. Вот импозантная британка 65 лет зашла пообедать в кафе под бокальчик вина, чуть дальше, на лавке променада, чета пожилых европейцев, расположившись с ногами на лавочке, читают книги. Взрослой публики в Пафосе хватает, но ее не меньше, чем молодежи. Однако маленьких детей здесь заметно меньше. Инфраструктура города заточена под взрослую аудиторию, развлечений для малышей тут мало.

Порой кажется, что развитием курорта занимаются убежденные чайлдфри: Пафос организован так, чтобы в нем было комфортно отдыхать без детей. Например, здесь распространены отели 18+. Ничего запрещенного в них не происходит, просто посетителям запрещено отдыхать с несовершеннолетними. Аdult only — сравнительно молодое направление, впервые эту концепцию несколько лет назад протестировали на Карибских островах, она пришлась по вкусу и другим курортам. В таких отелях каждый уважает пространство и покой остальных отдыхающих. То есть шумно шатающихся по коридору подвыпивших молодых людей в три часа ночи здесь не встретишь, а музыка в ресторане, скорее всего, будет умиротворяющей или как минимум не раздражающей уши.

Пафос — древняя столица Кипра, которая включена в перечень объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Часть древностей расположена в черте города, а за некоторыми придется отправиться за его пределы.

Что стоит увидеть своими глазами Археологический парк Пафоса — музей под открытым небом в старой части города (Като-Пафос), которая внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Средневековый Пафосский замок на набережной (тоже из списка ЮНЕСКО) — он же бывшая крепость, он же бывшая тюрьма, он же экс-склад для хранения соли. Археологический парк и замок находятся рядом — в конце променада. Так что можно прогуляться вдоль моря, на полчаса заскочить в замок, затем — в археологический парк, а после охладиться в ресторане поблизости.

Рыбный ресторанчик «Пеликан». В нем постоянно проживают розовые пеликаны, которые беспрепятственно разгуливают меж столиков, чем забавляют посетителей. Это место стало популярным у россиян после выпуска «Орла и решки». Однако в реальности все выглядит не всегда так, как на экране: например, пеликаны гадят прямо себе под ноги, и это убирают далеко не сразу. Если вы чувствительны к таким вещам, то лучше выбрать место на улице. Чтобы увидеть пеликанов, вовсе необязательно посещать ресторан: птицы не все время сидят в помещении, а иногда выходят и прогуливаются по набережной.

Катакомбы святой Соломонии — мученицы, которая исповедовала иудаизм и во II веке нашей эры скрывалась здесь от преследований римлян. В одном из помещений подземелья есть непроточный источник, воду из которого считают целебной. Научных доказательств этому нет, но если захочется унести с собой воды, лучше учесть, что набирать ее разрешено исключительно в пластиковую тару. Катакомбы святой Соломонии тоже находятся в Като-Пафосе близ археологического парка.

Нужно учитывать, что набережная Пафоса — довольно знойное место, которому явно не хватает деревьев. Во избежание солнечного удара во время прогулки по променаду и осмотра достопримечательностей лучше захватить с собой головной убор.

Главное место в Пафосе, куда стремятся туристы, — это камень Афродиты и одноименный пляж

После того, как отрезанный фаллос Урана оплодотворил воды Средиземного моря, из алой пены появилась красавица богиня, которая села на большую ракушку и доплыла до берегов Кипра. Тут она и сошла, а камень, куда ступила ее нога, стал называться камнем Афродиты, гласит легенда. Правда, никто не в курсе, на какой именно камень ступила небожительница, но самую высокую скалу на пляже называют скалой Афродиты. Верующие в мифы Древней Греции туристы обращаются к ней с просьбой о любви, семье и детях.

Скала опасная, без подготовки и в плохой обуви на нее лучше не взбираться. Можно устроить себе квест на берегу: поискать камень в виде сердца. Это новый миф, родившийся в современности, — считается, что если такой камень найдется, это принесет счастье в личной жизни.

Пляж здесь чистый, купаться можно, но с осторожностью — из-за сильных волн. Загорающих туристов здесь можно встретить и в апреле: солнце греет, но море еще холодное. Развлечений на пляже никаких — море, песок и камни, местами затрудняющие передвижение по пляжу. Многие туристы едут сюда исключительно за красивыми фотографиями.

Добираться до визитной карточки Кипра лучше на машине или с экскурсией. Сюда также ходит рейсовый автобус номер 631 — впрочем, делает это с большими перерывами.

Айя-Напа

Айя-Напа считается самым тусовочным, молодежным курортом. Здесь находится несколько пляжей, которые признаны лучшими в Европе, один из них — Нисси. Нисси Бич — пляж с особенностями, которые нужно учитывать людям, которые ищут от пляжного отдыха спокойствия. От Нисси умиротворения ждать не стоит, разве что ранней весной, когда купальный сезон еще не начался.

Этот пляж — самый многолюдный в Айя-Напе. Здесь лазурный берег, чистое море, есть песчаная коса, ведущая от пляжа к небольшому островку. Желающих понежиться на Нисси летом хоть отбавляй, но славится он не только этим.

Пляж приобрел популярность в начале 2000-х благодаря тому, что ВВС вело с него диджей-трансляции. Нисси облюбовали клабберы (тогдашние рейверы), летом здесь по-прежнему играют диджеи и устраиваются пенные вечеринки. По-настоящему приятно здесь поздней весной: свежий воздух, пустой пляж и играющие в волейбол местные, к которым можно присоединиться.

Летом желающих посетить Нисси очень много, а места на пляже мало. Поэтому стоит обратить внимание на другие, более удаленные от центра Айя-Напы пляжи. Цвет воды там не такой впечатляющий из-за более темного дна, зато море такое же кристально чистое. Кроме того, понятие «удаленные от центра пляжи» здесь довольно условное. Длина береговой линии в Айя-Напе — 8 километров, и на этом протяжении аж 14 песчаных пляжей с голубым флагом.

У привыкших к европейским курортам Айя-Напа местами может вызвать недоумение. В туристической части курорта полная архитектурная какофония. Если смотреть на лавки в туристической зоне, то по вайбу они напоминают торговые ряды даже не в Анапе, а, скажем, где-нибудь в Витязево: те же дешевые полотенца с изображением карты, но вместо «Анапа» на них написано «Айя-Напа», те же разрисованные камни с местными пейзажами, тысячи изделий из ракушек сомнительного качества и художественной ценности.

В центре прибрежной зоны по соседству с «Макдоналдсом» расположилось старое кладбище. Это не пугает, скорее наоборот — придает городу изюминку и лишь подчеркивает кринж общей обстановки прибрежной зоны: стоя прямо у могил, можно созерцать городское колесо обозрения.