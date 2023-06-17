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Куда отправиться на пароме из Стамбула: видео

Стамбул – самый крупный город Турции. Туристы со всего мира приезжают в это место, чтобы погрузиться в атмосферу города, возникшего на стыке востока и запада.

В этом городе круглосуточно кипит жизнь, поэтому не удивляйтесь, если после посещения многочисленных музеев и архитектурных достопримечательностей вам захочется немного отдохнуть.

Чтобы увидеть полную противоположность шумного Стамбула, обязательно отправляйтесь на остров Heybeliada.

Это место находится в составе девяти Принцевых островов, находящихся в Мраморном море, поэтому добраться туда можно только на пароме.

Сразу по прибытии туристы попадают в тихий и спокойный мир, где местные жители ведут размеренный образ жизни. На острове совсем нет автомобилей, поэтому передвигаться по нему можно пешком, либо на арендованном велосипеде.

Хейбелиада считается вторым по величине среди остальных Принцевых островов, поэтому на нем нет столпотворений туристов даже в высокий сезон.

Маршрут для самостоятельного путешествия по Турции

Об этом рассказала блогер @Pollyshatzkaya.

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