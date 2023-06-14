Названы лучшие места для отдыха в Индонезии

Российским туристам назвали лучшие места для отдыха в Индонезии. О них России в этой азиатской стране Людмила Воробьева.

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Дипломат рекомендовала три места, которые обязательно сделают путешествие интересным: остров Бали, город Флорес и озеро Тоба.

«Лично я была в восторге от Комодских островов, где живут те самые огромные комодские драконы, где потрясающая природа и много наикрасивейших мест, например город Флорес», — поделилась впечатлениями Воробьева.

Она добавила, что на острове Суматра есть красивое озеро Тоба — самое большое в мире вулканическое озеро, в центре которого расположен остров, по площади он больше Сингапура. Воробьева уточнила, что в этом месте живут батаки — народ, исповедующий христианство.