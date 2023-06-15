Назван средний чек на летний отдых в Турции
Четырехзвездочный турецкий отель с опцией «все включено» на десять дней в среднем стоит 100 тысяч рублей на двоих. Об этом рассказал генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов.
Отдых в пятизвездочном турецком отеле обойдется в 130-150 тысяч рублей. По словам эксперта, чаще всего россияне выбирают для отдыха четырех- и пятизвездочные отели, всего 10 процентов бронирований приходится на трехзвездочные отели в Турции. Он отметил, что Турция по-прежнему остается страной номер один у россиян для заграничного летнего отдыха, передает НСН.
Воскан Арзуманов отметил, что в настоящее время не очень популярно ранее бронирование. Это касается не только Турции, но и других направлений.
Турция по-прежнему пользуется популярностью для отдыха у россиян. Однако существует страна, которая может прийти ей на замену. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, альтернативным направлением для летнего отдыха может стать Китай, передает Nation news.
Туроператоры могут приостановить продажу путевок в Турцию и ОАЭ из-за валютных колебаний. Об этом в среду, 14 июня, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян.