Назван средний чек на летний отдых в Турции

Четырехзвездочный турецкий отель с опцией «все включено» на десять дней в среднем стоит 100 тысяч рублей на двоих. Об этом рассказал генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов.

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Отдых в пятизвездочном турецком отеле обойдется в 130-150 тысяч рублей. По словам эксперта, чаще всего россияне выбирают для отдыха четырех- и пятизвездочные отели, всего 10 процентов бронирований приходится на трехзвездочные отели в Турции. Он отметил, что Турция по-прежнему остается страной номер один у россиян для заграничного летнего отдыха, передает НСН.

Воскан Арзуманов отметил, что в настоящее время не очень популярно ранее бронирование. Это касается не только Турции, но и других направлений.

Турция по-прежнему пользуется популярностью для отдыха у россиян. Однако существует страна, которая может прийти ей на замену. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, альтернативным направлением для летнего отдыха может стать Китай, передает Nation news.