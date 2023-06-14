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Названы туристические направления для россиян, конкурирующие с Турцией

Турки активно и избирательно хамят в отелях туристам из России. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин уверен, что в ближайшее время турецкое направление может перестать быть главным для русских путешественников. На горизонте появился более сильный игрок.

Названы туристические направления, конкурирующие с Турцией
© РИА "ФедералПресс"

«В Турции есть отели, работающие именно на немецкого туриста. Там стараются сделать все возможное, чтобы затереть присутствие русских на курорте. То есть путевки им продают, но предлагают не заявлять о себе», – отметил эксперт.

Из-за этого Турция может потерять статус любимого заграничного курорта россиян. Кто предпочитает зарубежные поездки, то будут чаще выбирать ОАЭ, Тунис и т. д. Барзыкин также надеется, что с июля для россиян откроют безвизовый Китай, передает «Царьград».

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