Как россиянам сейчас попасть во Вьетнам

Вьетнам — страна в Юго-Восточной Азии, которая очень популярна для отдыха у российских туристов. С марта 2022 года попасть в страну из России можно было только с пересадками. В начале июня было возобновлено прямое авиасообщение, но только из одного города.

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Какие документы нужны россиянам, чтобы въехать во Вьетнам, и сколько сейчас стоят авиабилеты? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Нужна ли виза

Туристы из России могут находиться на материковой части страны без визы в течение 15 дней. На Фукоке, острове, расположенном недалеко от побережья Камбоджи в Сиамском заливе, разрешено пребывать до 30 дней. Однако, если приехать на материковую часть, этот срок автоматически сократится до 15 дней. Если вы планируете лететь через Вьетнам транзитом, получать визу также не нужно.

Чтобы остаться на материковой части Вьетнама дольше, чем на 15 дней, нужно получить электронную визу — E-visa. Ее необходимо оформить на иммиграционном портале (National web portal on immigration). Нужно будет прикрепить свою фотографию и снимок загранпаспорта, а также указать в анкете паспортные данные, место проживания, сроки поездки. Если с вами едет ребенок до 14 лет, его также нужно указать в заявке. Для детей старше этого возраста нужно оформлять отдельную визу.

Визовый сбор обойдется туристу в 25 долларов. Однако оплатить его российской картой не получится. В таком случае можно обратиться в консульство или оформить электронную визу через туристическое агентство.

Медицинская страховка

Иностранным туристам необходимо оформить медицинскую страховку с минимальной суммой покрытия — 10 тысяч долларов. При этом она должна также покрывать лечение от коронавируса. Стоить страховка будет около 2000 рублей.

Авиабилеты

На данный момент прямые рейсы запущены только из Иркутска в Ханой. В июне самолеты летают во Вьетнам только по воскресеньям, обратно — по понедельника. С июля будет добавлен еще один рейс в пятницу. Билет с вылетом 7 июля обойдется путешественникам в 30 320 рублей в одну сторону с багажом. Обратный рейс на 10 июля будет стоить также 30 тысяч рублей. Лететь из Иркутска в Ханой около шести часов.