Названы самые опасные районы Стамбула для туристов из России

Профессор Александр Бандурин проанализировал ситуацию в Стамбуле (Турция) и выявил наиболее опасные районы для российских туристов. В свете недавнего убийства туриста при попытке ограбления, данная тема стала особенно актуальной.

© FBM.ru

Бандурин отметил, что в каждом городе есть районы, где присутствует большое количество криминальных элементов, и лучше их избегать. Вместо этого рекомендуется выбирать туристические зоны, где правоохранительные органы хорошо следят за порядком и готовы оказать помощь в случае необходимости.

В частности, эксперт рекомендует обходить стороной районы Газиосманпас, Тарлабаши, Султанбейли и Хаджихюсрев, где риск попасть в неприятную ситуацию очень высок. Однако, следует отметить, что в Турции действует огромное количество полицейских, которые следят за порядком и безопасностью граждан.

Бандурин также призывает туристов соблюдать правила безопасности во время отдыха. Чтобы снизить вероятность нападения, лучше передвигаться не в одиночку, а в больших группах. Ночью же стоит держаться рядом с другими людьми и избегать посещения мало освещенных и опасных районов.