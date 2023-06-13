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Названы курорты Турции, где туристов из России очень мало

Медийные источники отмечают, что провинция Мугла в Турции стала настоящим магнитом для туристов, привлекая особенно большое количество британских посетителей, в то время как российские туристы пока остаются в числе немногих.

Названы курорты Турции, где туристов из России очень мало
© unsplash.com

Согласно данным турецкой прессы, с января по май 2023 года число туристов, посетивших Муглу, выросло на 33%, достигнув более 585 тысяч человек. В прошлом году этот регион привлек 438 тысяч туристов. Главным фактором роста туристического потока стали британские посетители, которых в этом году прибыло уже 306,3 тысячи человек, что вчетверо превышает показатели прошлого года.

Российские туристы занимают второе место с числом в 50,3 тысячи человек, что также является значительным увеличением в два раза по сравнению с предыдущим годом.

Третье место среди основных источников туристов занимает Германия, однако их количество пока не преодолело отметку в 30 тысяч человек, а Польша опередила их с 37,4 тысячами посетителей.

Об этом сообщает "Турпром".

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