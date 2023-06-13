Турок бесплатно угощает русских туристов в Анталье
Турок Али из Антальи бесплатно угощает чаем приезжих из Владивостока. Торговец специями бывал там во время срочной службы.
О гостеприимном и доброжелательном мужчине телеграм-каналу Город В | Владивосток рассказали туристы из Приморья. Они встретили его во время пешей прогулки по улочкам турецкого города.
Месхетинец Али родился и жил в советском Казахстане. Он полюбил Владивосток в 80-х годах, куда отправился на срочную службу, и до сих пор вспоминает о нем с теплотой.
По словам туристов, если сказать ему, что вы родом из Владивостока, то торговец предложит передохнуть и угостит фирменным чаем со специями. В это врем турок будет рассказывать различные истории о времени, которое он провел на Дальнем Востоке.