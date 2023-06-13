Турок бесплатно угощает русских туристов в Анталье

Турок Али из Антальи бесплатно угощает чаем приезжих из Владивостока. Торговец специями бывал там во время срочной службы.

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О гостеприимном и доброжелательном мужчине телеграм-каналу Город В | Владивосток рассказали туристы из Приморья. Они встретили его во время пешей прогулки по улочкам турецкого города.

Месхетинец Али родился и жил в советском Казахстане. Он полюбил Владивосток в 80-х годах, куда отправился на срочную службу, и до сих пор вспоминает о нем с теплотой.