Чем Африка привлекает российских туристов

Пока Европа для россиян остается на замке, новым трендом для отечественных туристов становится Африка. Все больше стран континента запускают прямые рейсы, отменяют визы и предлагают новые туры. Цены на проживание и экскурсии за последние годы снизились в разы. При этом направление для путешественников остается загадочным и не избитым.

© Lenta.ru

Одних Африка привлекает местным колоритом, национальными парками и сафари с дикими животными, других — роскошными отелями с белыми песчаными пляжами и нежно-голубым океаном.

Видео дня

За сколько можно слетать на континент и чем там заняться — разбиралась «Лента.ру».

Новый туристический тренд

В 2022 году российские туристы стали в два раза чаще посещать африканские страны, расположенные южнее Сахары. Такую статистику ЮАР и Танзания.

«Речь не идет о массовом туризме, но в сегменте самостоятельного, люксового отдыха Африка — это безусловный тренд. С каждым годом на 30-40 процентов растет число российских туристов на континенте. Сейчас оно исчисляется десятками тысяч человек», — пояснила эксперт по туризму, гендиректор компании MAYEL Travel Майя Котляр.

По ее словам, россияне выбирают туры в Намибию, Кению, Эфиопию, Зимбабве, Нигерию, Мали, Гвинею, Анголу, Гану и на Мадагаскар.

На Черный континент путешественников манит местный колорит и экзотика, живописные побережья Индийского и Атлантического океанов, пустыни, покрытые бархатным песком, природные заповедники с редчайшими дикими животными, гигантские каньоны, а также уникальные племена, сумевшие в современном мире сохранить традиционный уклад.

Рестораны в африканском стиле поражают простыми формами и грубыми фактурами: в них массивная мебель, статуи местных богов, деревянные маски и шкуры животных, в меню — блюда из крокодила, антилопы, зебры, страуса. Есть и более необычные деликатесы — высушенные насекомые и черви или вяленое мясо говядины, антилопы гну или страуса — билтонг.

За любимым all inclusive

Больше всего российских туристов по-прежнему привлекают североафриканские страны — Марокко, Египет и Тунис, предлагающие путешественникам пляжный отдых по системе «все включено».

В Тунисе и Марокко россияне могут находиться без визы до 90 дней. В Египте обычно туристы получают разрешение на въезд в аэропорту по прилете. Оно стоит 25 долларов (2036 рублей) и действует 30 дней. Можно оформить визу и заранее на портале visa2egypt.gov.eg, она обойдется в такую же сумму.

Попасть на египетские курорты из России можно прямыми рейсами. К тому же вскоре появятся чартеры: с 16 июня новая египетская авиакомпания Red Sea Airlines запускает чартерные перелеты из Москвы в Шарм-эш-Шейх. Вылеты планируются два раза в неделю — по вторникам и пятницам из Шереметьево. С июля собираются запустить до пяти рейсов в неделю.

₽ 46 000 стоит прямой перелет из Москвы в Хургаду или Шарм-эш-Шейх и обратно.

От 130 тысяч рублей стоит недельная путевка на двоих с проживанием в четырехзвездочном отеле и питанием по системе «все включено».

Добраться из России прямыми рейсами можно и в Тунис. Российские авиаперевозчики Red Wings и «Аэрофлот» получили в середине мая разрешение на полеты из Москвы в Энфиду и на Джербу. Но билеты быстро раскупают под туры. Самостоятельным туристам в основном приходится лететь с пересадками. Самые удобные рейсы стоят в пределах 86 тысяч рублей, но можно найти и за 68 тысяч с двумя пересадками.

Lenta.ru

Стоимость недельного тура на двоих с проживанием в четырехзвездочном отеле Туниса и питанием по системе all inclusive начинается от 238 тысяч рублей.

При заселении в отель придется оплатить небольшой туристический сбор. Для отелей четыре-пять звезд он составляет три динара (около 75 рублей) за ночь.

В Марокко таких сборов нет, но по прилете у россиян могут спросить заполненную анкету здоровья, которую раздают в самолете. Заполнить ее времени хватит — перелет из Москвы займет шесть с половиной часов.

В начале мая между Россией и Марокко возобновилось прямое авиасообщение. Но проблема в том, что рейсов пока немного — по средам и пятницам, поэтому довольно сложно поймать билеты. Так что летать в Агадир, Касабланку и Марракеш приходится с пересадкой в Каире, Манаме или Стамбуле. Дешевле всего стоят билеты в Марракеш и обратно — от 62 тысяч рублей. Самые удобные с одной короткой пересадкой в Стамбуле — от 240 тысяч рублей.

Туристам выгоднее взять тур. Путевка на одного человека с перелетом и размещением в пятизвездочном отеле с завтраками стоит от 176 тысяч рублей.

Куда можно без виз

Помимо Туниса и Марокко, без виз россияне могут поехать в Замбию, Зимбабве, Эсванити, Гамбию, Кабо-Верде, Джибути. В марте визовый режим с Россией также отменил Мозамбик, однако пока в стране нет пляжной инфраструктуры подходящего уровня.

Одно из самых популярных безвизовых направлений у россиян — ЮАР, где сочетаются пляжный и экскурсионный туризм.

Находиться в стране без специального разрешения можно 90 дней. По прилете необходимо заполнить анкету здоровья Traveller Health Questionnaire.

Россияне летают в ЮАР со стыковкой в Катаре, ОАЭ или Турции. Самые дешевые рейсы в Йоханнесбург и Кейптаун с одной почти восьмичасовой пересадкой в Абу-Даби стоят от 65 тысяч рублей. Самые быстрые — с полуторачасовой пересадкой в Стамбуле — от 300 тысяч рублей

Однако, как заявили в российском МИД, к июлю 2023 года, когда состоится второй саммит Россия — Африка, из Москвы в ЮАР могут запустить прямые авиарейсы. По словам посла африканской страны в России Мзувукиле Макетуки, Претория Кейптаун и Йоханнесбург. Заниматься авиаперевозками может компания Nordwind.

Свободный въезд россиянам также разрешают Намибия, которую омывает Атлантический океан, и расположенная по соседству Ботсвана.

Из Москвы в Виндхук, столицу Намибии, можно добраться лишь с пересадками. Самый дешевый билет туда и обратно обойдется в 80 тысяч рублей.

₽ 141 000 может стоить перелет из Москвы в столицу Ботсваны Франсистаун и обратно. Однако придется сделать как минимум две пересадки.

Отдых как на Мальдивах

Безвизовый въезд для россиян, которые любят элитный пляжный отдых вроде Мальдив, предлагают также Сейшелы и Маврикий.

Купаться на обоих курортах можно круглый год. На Маврикии есть единственные в мире подводные водопады, красивые ущелья, разноцветные дюны, парки, где можно понаблюдать за животными в дикой природе. При этом сам остров по площади меньше Москвы. Из одной его части в другую можно добраться всего за час.

Пока прямых рейсов из России на этот остров нет. Но, как заявил в апреле посол Маврикия в России Хесвар Джанке, в течение нескольких месяцев они будут запущены из Москвы. По его словам, «вопрос практически решен».

Сейчас из Москвы в Порт-Луи и обратно с пересадкой в Дубае можно улететь за 90 тысяч рублей с человека. Самые дешевые туры на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле стоят от 262 тысяч рублей.

Путевка на Сейшелы обойдется дешевле: от 182 тысяч рублей на двоих. Самые дешевые билеты туда и обратно для самостоятельных туристов в июне стоят от 82 тысяч рублей на человека.

Между Россией и Сейшелами есть прямой перелет. Рейсы из Шереметьево выполняет авиакомпания «Аэрофлот». Но билеты на них мгновенно раскупают. Обычно приходится лететь с пересадкой в ОАЭ.

На Сейшельские острова туристов влекут исключительный сервис, уникальная природа и невероятно мягкий климат — там всегда около плюс 30, и даже тропические дожди идут недолго. Кроме солнца, белоснежного песка и теплого Индийского океана здесь есть экзотические животные, которых не встретишь ни в одном другом месте планеты, расположенные посреди океана гранитные острова и самый большой поднятый над водой коралловый атолл.

При этом на Сейшелах спокойно отдыхают и бюджетные туристы. Они арендуют жилье в гестхаусах с кухней и готовят сами, покупая еду в местных магазинах, либо берут еду навынос в небольших местных кафе.

Так же поступают путешественники, решившие сэкономить на отдыхе в Танзании на Занзибаре. Из-за того, что остров расположен почти на экваторе, там круглый год температура около 40 градусов, в сезон дождей — около 30. Вода в Индийском океане у берегов Занзибара прогревается до 30 градусов.

Авиабилет из Москвы в Дар-эс-Салам в Танзании и обратно с пересадкой в Дубае стоит от 82 тысяч рублей.

Посмотреть все и сразу

В последнее время у российских туристов появилась тенденция объединять пляжный отдых на берегу океана с сафари-турами.

«Для этого они комбинируют поездку на Мадагаскар с Маврикием, ЮАР — с Намибией или же с Замбией, чтобы посмотреть водопад Виктория. Выбирают комби-экскурсионные страны. Танзанию — с посещением Занзибара, потому это это очень длинный дорогой перелет», — пояснила туристический эксперт Майя Котляр.

Она отметила, что летать в Африку довольно накладно из-за долгого и дорогого перелета с пересадками.

Все упирается только в это. А так в последнее время цены на африканском направлении стали снижаться. Раньше это было исключительно люксовое направление — невозможно было подобрать нормальный экскурсионный тур менее чем за 10 тысяч долларов (825 тысяч рублей) на человека, сейчас стоимость начинается от 2,3 тысячи долларов (190 тысяч рублей) на человека, не включая авиабилеты, — Майя Котляр, туристический эксперт, гендиректор компании MAYEL Travel.

С ней согласны в туристическом агентстве ANEX Tour.

«Во всех случаях очень важную роль играет стоимость перелета. Если появятся более лояльные условия перевозки на государственном уровне, это будет способствовать развитию организованного туризма», — считают представители туротрасли.

Сейчас российские власти активно обсуждают с африканскими коллегами запуск прямых рейсов на континент.

В середине мая авиакомпания Azur Air Росавиации допуски на полеты в Занзибар из Екатеринбурга, Красноярска, Омска, Перми, Уфы и Челябинска.

А к осени, по словам Котляр, могут возобновиться чартеры в Танзанию и на Занзибар. Также обсуждается возможность запуска чартеров в Кению и ЮАР. Если появится больше прямых рейсов в Африку, туры для российских путешественников станут более доступными по цене.

Например, семидневный тур в мини-группе стоимостью по 150 тысяч рублей на человека: россияне с доходом выше среднего могут себе это позволить, — Майя Котляр, туристический эксперт, гендиректор компании MAYEL Travel.

Стали все чаще пиарить

В Африке сейчас активно развивается туристическая инфраструктура. Как пояснили представители ICS Travel Group, в России видят большой интерес к сотрудничеству со стороны коллег с континента.

«У нас уже есть хорошие партнеры, организующие регулярные групповые туры с русскоговорящими гидами по Южной Африке: ЮАР, Замбии, Зимбабве, Ботсване, Мозамбику», — рассказали они.

Как отметила Майя Котляр, российские туроператоры стали активнее пиарить туры в Африку и продвигать их на рынке. Однако интерес отечественных туристов к этому направлению объясняется не только экзотичностью направления, но еще и тем, что страны континента проводят достаточно дружественную политику по отношению к россиянам.