Страны, в которых можно получить штраф за внешний вид

Читатели "РГ" активно обсудили инициативу властей Абхазии поднять до шести тысяч рублей штрафы за появление в купальниках и плавках в местах вне пляжей. Мы попросили наших зарубежных собкоров узнать, где еще есть штрафы за такую "провинность".

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Италия: 2,5 тысячи евро за шлепанцы

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Во многих туристических городах Италии для отдыхающих действует "запрет на бикини". В Венеции туристам запрещается ходить в одном купальнике, в том числе на частных яхтах, пришвартованных в черте города. Нарушителям придется раскошелиться на 250 евро.

Власти живописного города Сорренто ввели штраф в размере 500 евро за дефиле с голой грудью, в бикини, купальнике и плавках за пределами пляжей или бассейнов. А в заповедном регионе Чинкве-Терре действуют штрафы в размере до 2,5 тысячи евро за ношение шлепанцев или сандалий во время прогулок по набережным.

Бразилия: В лифт без рубашки не входить

В Бразилии запрета на использование купальников в общественных местах тоже нет. Но гражданам рекомендуют соблюдать "добрые обычаи" в отношении окружающих.

Владельцы прибрежных продуктовых аптек, магазинов и даже торговых центров в целом лояльно относятся к посетителям в купальниках. И объясняют это тем, что требование для отдыхающих переодеваться ради покупки воды или фруктов неминуемо заставит их искать более либеральные торговые заведения.

На территориях прибрежных кондоминиумов вопрос пляжной одежды обычно решают общим голосованием проживающих. На собрании рассматривается и возможность штрафов для нарушителей. Деньги идут в общий фонд кондоминиума для ремонта и благоустройства.

Вот, например, что гласят правила одного из таких ЖК в прибрежном Сан-Паулу: "Пункт 39. Запрещено пользоваться общественным лифтом в купальниках и без рубашки. Также запрещено ношение купальных костюмов в местах общего пользования здания (кроме бассейна), за исключением детей в возрасте до 10 лет. При нарушении - штраф в размере 50 процентов от ежемесячной платы за кондоминиум".

Кипр: Доходы бюджета важнее

На солнечном средиземноморском Кипре ограничений на ношение купальной одежды за пределами пляжей не существует. Туристы-иностранцы в купальниках и плавках толпами бродят по улицам курортного Протараса и Айя-Напы. И никаких замечаний, а тем более штрафов за это не получают. Вероятно потому, что туризм дает экономике островного государства больше 20 процентов ВВП. И усложнять жизнь отдыхающим местные власти не хотят.

Впрочем, владельцы ряда кипрских ресторанов и таверен сами устанавливают правила на территории своей частной собственности и перед входом в заведения выставляют предупреждения о запрете на вход в купальной одежде. Правда, и на эти правила обслуживающий персонал частенько смотрит сквозь пальцы, не желая распугивать клиентов.

Куба: На острове - свобода!

На Кубе правила ношения купальников на улице полностью соответствуют неофициальному названию страны - Остров Свободы. Правил на этот счет практически нигде нет.

На Кубе с ее жарким климатом, расслабленной атмосферой, льющимся отовсюду ромом и в сигарном дыму провести грань между пляжем и не пляжем зачастую бывает очень непросто. Равно как и между пляжной и не пляжной одеждой. Допустить, что в туристической зоне на Кубе кого-то могут не пустить в ресторан из-за неподобающей одежды, практически невероятно. Дресс-код существует разве что в фешенебельных ресторанах, в которые и так вряд ли кто-то догадается пойти в плавках или купальниках.