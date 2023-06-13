Российские туристы массово жалуются на сервис в Турции: "Ведут себя так, будто нам позволили сюда приехать"
Помимо подорожавшего отдыха в Турции, что затронуло исключительно русских туристов, турки начали откровенно хамить, выбирая приезжих из России гостей, сообщает «Царьград».
Российская семья, прибывшая на отдых в турецкий 5-звездочный отель, была в шоке от хамского обслуживания. Об этом женщина рассказала в своем блоге. По ее словам, им даже угрожали выселить из отеля. Администратор на ломаном русском языке кричал: “Да кто ты такая? Пошла вон”.
Вся причина кроется в том, что этот отель ориентирован на туристов из Германии. При этом администрация все равно продает путевки русским. На просторах интернета есть уже много негативных отзывов об этом месте.
Схожая ситуация произошла с россиянкой Анастасией, которая отправилась в Турцию с мужем, чтобы отпраздновать день рождения. Они заселились в 5-звездочный отель Side Stella Elite Resort & Spa в Сиде.
По ее словам, персонал почти не говорил на русском языке, зато на немецком языке разговаривал отлично. На территории отеля постоянно включали только немецкие песни. А когда россияне просили русскую музыку, им отказывали, говоря, что многие против этого.
Помимо этого, русским делают замечания, которые не осмеливаются делать немцам. Например, салфетка не так лежит на столе.
«Там все ведут себя так, как будто они позволили нам сюда приехать, а мы еще права качаем. Мне нахамил аниматор в день рождения! Показал на страшную картинку и сказал, что это я, а потом – что он так шутит. Русские все в шоке», – написала туристка.