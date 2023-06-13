Помимо подорожавшего отдыха в Турции, что затронуло исключительно русских туристов, турки начали откровенно хамить, выбирая приезжих из России гостей, сообщает «Царьград».

Российская семья, прибывшая на отдых в турецкий 5-звездочный отель, была в шоке от хамского обслуживания. Об этом женщина рассказала в своем блоге. По ее словам, им даже угрожали выселить из отеля. Администратор на ломаном русском языке кричал: “Да кто ты такая? Пошла вон”.

Вся причина кроется в том, что этот отель ориентирован на туристов из Германии. При этом администрация все равно продает путевки русским. На просторах интернета есть уже много негативных отзывов об этом месте.

Схожая ситуация произошла с россиянкой Анастасией, которая отправилась в Турцию с мужем, чтобы отпраздновать день рождения. Они заселились в 5-звездочный отель Side Stella Elite Resort & Spa в Сиде.

По ее словам, персонал почти не говорил на русском языке, зато на немецком языке разговаривал отлично. На территории отеля постоянно включали только немецкие песни. А когда россияне просили русскую музыку, им отказывали, говоря, что многие против этого.

Помимо этого, русским делают замечания, которые не осмеливаются делать немцам. Например, салфетка не так лежит на столе.