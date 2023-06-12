Отдых в Турции по цене Мальдив: во сколько теперь обойдется путевка

Самое популярное направление отдыха у жителей СНГ – Турция – в этом сезоне пугает туристов ценами. В соцсетях даже писали о ценовой дискриминации россиян. Обозреватель «МИР 24» Анна Бажайкина выясняла, почем нынче берег турецкий.

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«Все включено» – два заветных для отпуска слова. Отчасти за них туристы из России и полюбили Турцию, а еще море, горы, кухню и шоу на улице. Но в этом сезоне берег турецкий становится не по карману.

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Ищем тур. Разгар сезона – середина августа. Семья из России из двух человек едет на неделю. Выбирает пятизвездочный отель с системой «Все включено». Обойдется такой отдых в 242 000 рублей без перелета. Паре из Беларуси – в 258 тысяч рублей (9 190 белорусских рублей). А вот полететь из Азербайджана гораздо дороже – почти 380 тысяч рублей (7 775 манат). Еще дороже отдыхать семье из Казахстана – почти 400 тысяч рублей (2 137 000 тенге). Семья из Кыргызстана заплатит 213 тысяч (226 000 сомов). Дешевле остальных туры из Таджикистана – чуть больше 180 тысяч рублей (24 000 сомони).

«Отдых дорожает каждый год. В прошлом году он подорожал на 70%, а в этом году на 30%», – отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.Не ради аналитики, Василисе просто понравился отель, поэтому семь лет подряд ездит в одно и то же время в одно и то же место в турецком городе Сиде. «Цена пять лет назад была около 35 тысяч – неделя с перелетом. Недавно я ездила, была 50. Сейчас планирую осенью, и уже около 60 тысяч», – поделилась Василиса Минаева.

Расчеты туроператоры и отельеры ведут в долларах. Поэтому путешествия Василисы подорожали почти в два раза, если считать в рублях, но, если в долларах, то цена увеличилась на треть.

На турецких пляжах немноголюдно. В Анталью в мае приехало 389 тысяч российских туристов. В два раза меньше, если сравнивать с доковидным маем. «Англичане поехали. Немцы традиционно сюда ездят. Скандинавов по речи много слышно: шведы, норвежцы, датчане», – рассказал житель Турции Игорь Болдырев.

До пандемии шведы любили ездить в США и Таиланд. Сейчас выбирают поближе к дому: Грецию, Хорватию, Испанию. «Отдых в пятизвездочном отеле на двоих в Испании и Португалии – это недешево, особенно во Франции, это 5 000 евро. Если ограниченные средства, то вариант – Турция, Египет, там ценник будет 3 500», – сказала жительница Швеции Юлия Эрикссон.

Для российских туристов цены на турецкие курорты сравнялись с направлениями, которые раньше считались дорогими, и это с учетом перелета. Неделю купаться в бирюзовом океане на Мальдивах – 330 тысяч на двоих. Экзотический Таиланд чуть дешевле – 320 тысяч рублей, неделя на Острове свободы – 230 тысяч. Российские курорты не отстают. Пять звезд в Анапе – 193 тысячи. Неделя в Сочи на двоих – 210 тысяч. И это только с завтраками. С системой all inclusive уже все распродано. «У нас большой дефицит гостиниц пять звезд. Если в Турции на побережье их около 500 и работают по системе «Все включено», у нас таких гостиниц в Краснодарском крае всего 50. Когда будет больше гостиниц, будет больше конкуренции, будут ниже цены», – пояснил Дмитрий Горин.