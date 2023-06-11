Туристам рассказали о 5 распространенных ошибках на отдыхе в Таиланде

Туристам рассказали о 5 самых распространенных ошибках на отдыхе в Таиланде
Курорты Таиланда пользуются спросом среди российских туристов, привлекая посетителей живописной природой, уникальной кухней и разнообразными развлечениями. Однако перед поездкой в страну стоит узнать, каких ошибок туристам нужно избегать, чтобы не испортить отдых. Об этом сообщает автор дзен-канала «Мир в кармане».
Первой ошибкой является недооценка со стороны туристов солнечной активности и погодных условий в стране. Из-за агрессивного солнца есть риск получить ожоги и оказаться в больнице. Кроме того, туристам рекомендуют не увлекаться коктейлями на пляже, так как они готовятся из неочищенной воды. Это может привести к проблемам со здоровьем. Это же касается тайской еды. Экзотика может представлять риски для неподготовленного организма.
Кроме того, туристов предостерегают от купания в открытом океане, так как отбойное течение может затянуть человека далеко в море. Аренда мотоцикла или скутера – пятая опасность в Таиланде. Вождение в стране имеет свои особенности, которые могут быть сложными даже для опытных водителей.