Туристам рассказали о 5 распространенных ошибках на отдыхе в Таиланде

Курорты Таиланда пользуются спросом среди российских туристов, привлекая посетителей живописной природой, уникальной кухней и разнообразными развлечениями. Однако перед поездкой в страну стоит узнать, каких ошибок туристам нужно избегать, чтобы не испортить отдых. Об этом сообщает автор дзен-канала «Мир в кармане».

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Первой ошибкой является недооценка со стороны туристов солнечной активности и погодных условий в стране. Из-за агрессивного солнца есть риск получить ожоги и оказаться в больнице. Кроме того, туристам рекомендуют не увлекаться коктейлями на пляже, так как они готовятся из неочищенной воды. Это может привести к проблемам со здоровьем. Это же касается тайской еды. Экзотика может представлять риски для неподготовленного организма.