Россиянка оказалась недовольна премиум-отелем в Турции за 200 тысяч рублей

Гражданка РФ оказалась недовольна премиум-отелем в Турции за 200 тысяч рублей
Туристка из РФ Ольга выбрала для отдыха отель Q Premium Resort 5* и пожалела о своем решении, пишет Глас.ру.
Россиянка объяснила, что отель - не более, чем "красивая обертка", он явно не стоит того, что она за него заплатила. По мнению Ольги, отдых в этом отеле не стоит более 100 000 рублей. Но в прошлом году она отдала за отпуск здесь почти 200 000 рублей.
"Ужасная уборка в номере, вернее, у нас не убирались совсем, пока мы не повесили табличку с просьбой убраться", - рассказывает туристка.
В ресторане всегда не хватало приборов, а тарелки были со сколами. Вместо стеклянных стаканов гостям предлагают пластиковые стаканчики. Морожено подавали лишь вечером.
Преимуществом места россиянка назвала "мальдивский" пляж с достаточным количеством лежаков.