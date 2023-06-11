Россиянка оказалась недовольна премиум-отелем в Турции за 200 тысяч рублей

Россиянка объяснила, что отель - не более, чем "красивая обертка", он явно не стоит того, что она за него заплатила. По мнению Ольги, отдых в этом отеле не стоит более 100 000 рублей. Но в прошлом году она отдала за отпуск здесь почти 200 000 рублей.