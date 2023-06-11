Сколько стоит отдых в Турции

Отдых в Турции по цене сравнялся с экзотическими курортами Карибского бассейна. За последние два года стоимость путевки выросла почти в два раза. Все из-за падения курса лиры к доллару и высокой внутренней инфляции. Сколько заплатят за неделю на пляжах Антальи жители России и стран Содружества, узнала корреспондент «МИР 24» Анна Бажайкина.

Берег турецкий в этом году туристам не по карману. В Анталью в мае приехало 389 тысяч российских туристов. В два раза меньше, если сравнивать с доковидным маем.Ищем тур в разгар сезона. Семья из двух человек из России едет на неделю. Выбирает пятизвездочный отель с системой все включено. Обойдется такой отдых в 242 000 рублей без перелета. Паре из Беларуси такой тур обойдется в 258 тысяч рублей (9 190 белорусских рублей). А вот полететь из Азербайджана гораздо дороже – почти 380 тысяч рублей (7 775 манат). Еще дороже отдыхать семье из Казахстана – почти 400 тысяч рублей (2 137 000 тенге). Семья из Кыргызстана заплатит 213 тысяч (226 000 сомов). Дешевле остальных туры из Таджикистана: чуть больше 180 тысяч рублей (24 000 сомони).

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«Немцы традиционно сюда ездят. У них хобби – Турция. Скандинавов по речи много слышно. Шведы, норвежцы, датчане», – сказал житель Турции Игорь Болдырев.

Цены на турецкий all inclusive не могут не расти. В стране инфляция. В прошлом году она превысила 64%. Подорожало все: аренда квартир, вещи, бензин и, конечно, продукты.

«Отдых дорожает каждый год. В прошлом году он подорожал на 70%, а в этом году на 30%. Но Турция стала более доступна для России из-за большего количества рейсов», –сказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Эта неделя стала самой сложной для турецкой лиры за последние полтора года. За несколько дней она обесценилась на 7,5%.

«До переизбрания Эрдоган и правительство предпринимали все усилия для стабилизации курса лиры. Поэтому тратились значительные валютные резервы на удержание курса лиры», – пояснила исполнительный директор маркетингового агентства Екатерина Колина.

Для российских туристов цены на турецкие курорты сравнялись с направлениями, которые раньше считались дорогими. Туры на Мальдивы, Тайланд и Кубу тоже стоят в пределах 300 000 на двоих за неделю, но уже с перелетом.