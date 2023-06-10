На Бали ввели новые ограничения после инцидента с российской туристкой

На Бали ввели новые ограничения после шокирующего инцидента с российской туристкой
Запреты включают в себя восхождение на вулканы, новые правила по аренде мотоциклов и требования по размещению. Один из последних инцидентов, вызвавших широкую общественность, был запечатлен на видео и распространился в социальных сетях. В ролике молодая обнажённая россиянка проявила полное неуважение к балийской культуре, пытаясь проникнуть в храм и выломать дверь. Это оскорбило и местное сообщество, и других туристов, и вызвало серьезные вопросы о будущем туризма на острове.
Власти Бали решили принять меры после серии подобных инцидентов с участием туристов из разных стран. Губернатор острова объявил список рекомендаций, которым туристы должны следовать, чтобы избежать правовых проблем и штрафов. Новые правила включают соблюдение законов Индонезии и уважение к местной культуре.
Посетители должны проявлять уважение к культуре и вере местных жителей, особенно при посещении храмов. Необходимо надевать приличную одежду, чтобы не осквернять священные места.
Запрещено восхождение на все 22 горы и вулканы на Бали. Горы являются священными местами в балийской культуре, и после ряда инцидентов с туристами, раздевающимися на их вершинах, власти запретили восхождение на них. Это правило распространяется как на туристов, так и на местных жителей и гидов, которые ранее предлагали восхождение на горы Батур и Агунг.
Не используйте одноразовый пластик и не мусорите. Туристы должны быть ответственными и не загрязнять окружающую среду.
Арендуйте скутеры и мотоциклы только у лицензированных операторов. Снимайте жилье только с разрешения.
Власти острова решили применять нулевую терпимость к неподобающему поведению и готовы депортировать нарушителей. Также планируется пересмотр визового режима по прибытии.
Неясно, почему туристы ведут себя непристойно на Бали, в отличие от других стран с множеством духовных и культурных памятников, где такие инциденты не распространены. Один из возможных факторов — профиль туристов, которые сейчас приезжают на остров. Молодые и свободомыслящие путешественники, а также влиятельные люди, стремятся привлечь внимание в социальных сетях и готовы на любые жертвы ради большего количества лайков. Возможно, настало время для изменений в туристической политике Бали, чтобы остров сосредоточился на аутентичных впечатлениях и привлекал взвешенных и задумчивых туристов