На Бали ввели новые ограничения после инцидента с российской туристкой

Запреты включают в себя восхождение на вулканы, новые правила по аренде мотоциклов и требования по размещению. Один из последних инцидентов, вызвавших широкую общественность, был запечатлен на видео и распространился в социальных сетях. В ролике молодая обнажённая россиянка проявила полное неуважение к балийской культуре, пытаясь проникнуть в храм и выломать дверь. Это оскорбило и местное сообщество, и других туристов, и вызвало серьезные вопросы о будущем туризма на острове.

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Власти Бали решили принять меры после серии подобных инцидентов с участием туристов из разных стран. Губернатор острова объявил список рекомендаций, которым туристы должны следовать, чтобы избежать правовых проблем и штрафов. Новые правила включают соблюдение законов Индонезии и уважение к местной культуре.

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Посетители должны проявлять уважение к культуре и вере местных жителей, особенно при посещении храмов. Необходимо надевать приличную одежду, чтобы не осквернять священные места.

Запрещено восхождение на все 22 горы и вулканы на Бали. Горы являются священными местами в балийской культуре, и после ряда инцидентов с туристами, раздевающимися на их вершинах, власти запретили восхождение на них. Это правило распространяется как на туристов, так и на местных жителей и гидов, которые ранее предлагали восхождение на горы Батур и Агунг.

Не используйте одноразовый пластик и не мусорите. Туристы должны быть ответственными и не загрязнять окружающую среду.

Арендуйте скутеры и мотоциклы только у лицензированных операторов. Снимайте жилье только с разрешения.

Власти острова решили применять нулевую терпимость к неподобающему поведению и готовы депортировать нарушителей. Также планируется пересмотр визового режима по прибытии.