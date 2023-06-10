«Турпром»: в Турции в конце июня-начале июля мест в отелях не останется

"В 2023 году мусульманский праздник Курбан Байрам, он же Ид аль-Адха начинается в ночь с 27 на 28 июня, причем традиционно он празднуется три дня, но в этом году президент Эрдоган решил увеличить количество выходных дней до девяти, и люди уже начали активно бронировать отели на Курбан Байрам", – пишет издание.