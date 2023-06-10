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Bloomberg: Бали хочет заменить буйных туристов на пенсионеров и сторонников ЗОЖ

Ранее сообщалось, что из-за буйных туристов из разных стран у местных жителей острова-курорта лопнуло терпение. Они все чаще стали жаловаться властям на неподобающее поведение гостей. Из-за этого увеличилось количество депортаций.

Бали хочет заменить буйных туристов на пенсионеров и сторонников ЗОЖ
© Runews24

Для туристов ввели различные ограничения и запреты. А губернатор Бали и вовсе предложил на 100 лет установить квоты на посещение острова для иностранцев.

Однако как сообщает агентство Bloomberg, аналитики предложили компромисс. Они считают, что Бали сможет стать оздоровительным центром, которого так не хватает Индонезии.

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