Бали хочет заменить буйных туристов на пенсионеров и сторонников ЗОЖ

Ранее сообщалось, что из-за буйных туристов из разных стран у местных жителей острова-курорта лопнуло терпение. Они все чаще стали жаловаться властям на неподобающее поведение гостей. Из-за этого увеличилось количество депортаций.

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Для туристов ввели различные ограничения и запреты. А губернатор Бали и вовсе предложил на 100 лет установить квоты на посещение острова для иностранцев.