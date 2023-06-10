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Авиакомпания начала взвешивать отправляющихся за границу пассажиров

Специалист по улучшению контроля загрузки Air New Zealand Аластер Джеймс заверил, что принуждать пассажиров никто не будет: взвешивание - добровольное мероприятие, а вес людей не станет доступной информацией в аэропорту.

Авиакомпания начала взвешивать отправляющихся за границу пассажиров
© Мир новостей

Он пояснил, что взвешивается всё, что входит в воздушное судно, начиная от груза и питания на борту и заканчивая багажом в специальном отсеке. Для пассажиров, членов экипажа и ручной клади будут использовать средний вес, который получат в результате этого опроса. Отмечается, что такие сведения необходимо знать всем пилотам перед взлетом.

До 2 июля пассажирам будут предлагать взвеситься при входе в зал ожидания некоторых рейсов Air New Zealand, отправляющихся из международного аэропорта Окленда. Чтобы исследование состоялось, требуется получить данные с не менее 10 тысяч пассажиров, а сам опрос потребовало провести Управление гражданской авиации страны.

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