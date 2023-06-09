Сколько стоит отдых на курортах в странах СНГ и Грузии

Российских и не только туристов ждут в странах Содружества и Грузии. «МИР 24» узнал стоимость отдыха на самых знаменитых курортах для семьи из трех человек на девять дней.

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Любителям отдыха в горах стоит рассмотреть армянский Цахкадзор. Летом там можно заняться треккингом, прокатиться на зиплайне. В июле – размещение от 40 тысяч рублей. Завтрак в стоимость не включен.

Черноморское побережье, вино и прекрасная еда. Все это о Батуми. Цена за девять дней на семью в местных отелях начинается от 50 тысяч российских рублей.

Поправить здоровье можно в Беларуси. Гостей ждут санатории на берегу самого большого озера республики Нарочь. Цены начинаются от 52 тысяч российских рублей.

В сельской местности среди Гиссарских холмов расположился самый знаменитый санаторий Таджикистана «Шохамбари». Гостям предлагают минеральную воду, гидромассаж и грязелечение. Отдохнуть всей семьей там можно за 67 тысяч рублей.

Ждут гостей и на побережье Иссык-Куля. Купальный сезон на самом большом озере Кыргызстана длится с середины июня по август. Температура воды в это время 19-23 °С, а средняя цена проживания с трехразовым питанием – от 70 тысяч рублей.

А мы движемся в Азербайджан. Лечебно-оздоровительный комплекс Мархал в городе Шеки готов предложить своим гостям несколько спа-программ. Стоимость отдыха – от 88 тысяч рублей.