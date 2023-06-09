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Туристам России не возвращают деньги за отказ от путевки в Хургаду после нападения акулы

После того, как на молодого парня в Хургаде напала акула уральские туристы в панике. Больше всего напугались путешественники, которым нужно ехать в Египет в ближайшие дни, а туроператоры отказываются аннулировать путевки, сообщает E1.RU.

Туристам России не возвращают деньги за отказ от путевки в Хургаду
© FBM

«Мы купили позавчера путевку на 13 июня, вроде как в 39 км от этого места. Жуть как страшно туда лететь теперь. Вернуть путевку не можем, при отказе от тура будет полная потеря средств, это не страховой случай», – посетовала читательница Ирина.

Павел из Екатеринбурга сообщил, что его поездка запланирована на август, но ему страшно уже сегодня. По его словам, в прошлом году тоже фиксировались случаи нападения акул в Хургаде.

На сегодняшний день в Египте не объявили официально угрозу безопасности отдыха. Следовательно, аннулировать туры можно лишь по правилам операторов, а это крайне невыгодно туристам.

Член правления Уральской ассоциации туризма Галина Терещенко отметила, что аннуляции будут со штрафами, так говорят операторы. Из-за этого люди могут и не отказаться от поездки.

Туроператоры предполагают, что из-за происшествия спрос на путевки в Хургаду может значительно снизиться. Пусть по телевидению и показали, что поймали эту акулу, но люди летят купаться в море с детьми. И эта ситуация не может не настораживать.

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