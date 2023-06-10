Что приманило акул-людоедов к берегу в Египте?

Акулу, растерзавшую 23-летнего россиянина в Хургаде, поймали. Специалистам предстоит разобраться, почему она напала на человека и нападала ли она на людей ранее. Ситуацию телеканалу «МИР 24» прокомментировал ведущий научный сотрудник института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников.

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Трагедия произошла рядом с берегом. Даже в привычном ареале своего обитания хищники не часто заходят на мелководье. Как крупная тигровая акула могла оказаться у городского пляжа Хургады?

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- Красное море исторически является акулоопасным районом. Зимой акулы на юге Красного моря зимуют, спят в проливе. Они просто висят на течении, открыв рот, поскольку у них нет активных жаберных крышек, неторопливо машут плавниками, и вода затекает им в рот, проходит через жабры. Но они сонные и не представляют опасности. В прежние времена дайверы обнимались и фотографировались, плавали с этими акулами в зимнее время, акулы были пассивными. Это был такой полуэкстремальный вид зимнего дайвинга для продвинутых специалистов. Летом акулы, конечно же, не спят, но они заходят в Красное море с целью охоты.

Есть существенная категория акул, которые следуют за скотовозами, – это суда, которые проходят в центральных районах Красного море по пути к Суэцкому каналу и в противоположную сторону. С апреля по август-сентябрь там очень жарко, и свиновозы, которые проходят по этой акватории, теряют поголовье свиней за счет жары и антисанитарных условий содержания животных. Дохлых свиней и овец они выкидывают за борт, а когда они попадают в воду, акулы их едят.

В июне же начинается активный сезон туризма, в прибрежной зоне Красного моря в Египте отмечается большое скопление людей. Они ходят на морские прогулки, экскурсии, а также на фуд-туры, фишинг-туры. Что же происходит во время туров на этих яхтах, деревянных кораблях, лодках? Там либо ловят рыбу и там же на месте ее режут, готовят, а кровь, плавники, кишки выкидываются за борт, хотя это нарушение. Или разделывают и жарят мясо, а жилы и кровь тоже выкидывают за борт. Это привлекает акул.

К берегу идут в основном бычья, тигровая акулы, иногда акула мако. Они идут к берегу за туристическими яхтами, потому что их накормили потрохами. Что происходит в этот сезон на берегу? В начале сезона отпусков повара в отелях стараются проявить себя, хотят показать изюминку каждого отеля по-своему. Они готовят мясо, рыбу, курицу, но вся кровь и потроха уходят в канализацию. Но она не централизованная, идет вдоль берега и, как правило, вытекает с море. Это второй привлекающий агент для акул, и некоторые подходят совсем близко к берегу на запах крови, которая выходит через канализацию.

В тот момент, когда кто-то из купающихся начинает вести себя шумно, например, плавать кролем или просто барахтаться, акула на это реагирует весьма однозначно, – как на упавшую и бьющуюся в море птицу или как на больную рыбу, которая всплыла к поверхности и бьет хвостом. Акула идет на привычный ей звук легко доступной жертвы, потом прицеливается и идет в атаку.

Есть версия, что это была прикормленная акула, это возможно?

- Прикормить акулу легко. В принципе, мясом рыб не кормят, но остатками рыбы иногда привлекают крупных хищников, чтобы потом их ловить. В данном случае прикормка в прибрежной зоне идет не специально, кому нужно прикармливать акулу? Местная туристическая инфраструктура никоим образом не поддержала бы это действие. Спонтанная прикормка, скорее всего, канализационными стоками, содержавшими кровь с кухни.

После случившегося все сразу вспомнили трагедию прошлого года, когда акула – людоед убила двух туристов в Сахль-Хашише, бухте рядом с Хургадой. Означает ли это, что акулы стали чаще нападать на людей?

- Нет, это говорит просто о том, что кровь стала чаще попадать в море и привлекать акул к берегу. Нападают те акулы, которых рыбаки еще не поймали. Если рыбаки где-то видят акулу, это для рыбаков «красная тряпка», потому что при поставке в рестораны она стоит дорого, а весит она много.

Акулы всегда воспринимают человека как потенциальную добычу?

- Нет, далеко не всегда. Серая или тигровая акула воспринимает человека как добычу только в том случае, если он создает много шума на поверхности. Во-вторых, это может быть, если у него есть кровящие ранки, и в-третьих, если акула голодная. В прибрежной зоне ей особо нечем питаться, там нет рыбы подходящего размера. То есть акулы и в прошлом году, и сейчас были голодные, иначе они бы не стали нападать на людей. Сытая акула не нападет на человека.

То есть шансов на спасение не остается?

- Шанс на спасение есть в нескольких вариантах. Первое – огораживать пляжи сетками в воде и буйковать зону купания. Второе – не купаться в мутной воде. Третье – не купаться вблизи выходов канализационных стоков иди свалок, на которых есть продукты питания. Четвертое – не создавать на воде избыток лишнего шума.

Море – это море, оно живет своей жизнью, в нем есть акулы, крабы, морские ежи, медузы, которые тоже могут сильно ужалить человека. Красное море богато своим разнообразием, и акулы в нем, – закономерный процесс. То, что они оказываются у берегов, – не слишком частое явление, потому что большую часть из них сразу истребляют рыбаки. Но в начале июня факторов, привлекающих акул, больше.

Если человек уже находится в воде и есть опасность приближения акулы, то как нужно себя вести?