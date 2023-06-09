5 негласных правил Японии, которые постоянно нарушают туристы

Япония – удивительная страна с неповторимым колоритом, ритмом жизни, уникальной культурой и природой. Ежегодно страна притягивает миллионы туристов, многие из которых возвращаются сюда вновь и вновь.

© Unsplash

Однако, как и в любой стране, здесь есть свои негласные правила, которым строго следуют местные, но о которых чаще всего не знают туристы. Иногда незнание может стать причиной казуса, но порой своим невежеством путешественники рискуют оскорбить японцев.

Видео дня

Подробнее о правилах, которые следует изучить прежде, чем посещать Японию – в материале "Рамблера".

Прием пищи – это ритуал

А потому вы не увидите здесь японцев, которые на ходу жуют фастфуд или спешат на работу, попивая кофе. Каждый прием пищи для японцев настоящий ритуал. Постарайтесь не провоцировать раздраженные взгляды местных и отведите обеду хотя бы полчаса. Даже если вы перекусываете бутербродом из автомата, лучше съесть его на скамейке в парке, чем на бегу.

Минимум соевого соуса

Вопреки распространенному стереотипу, японцы совершенно спокойно относятся к соевому соусу. Если мы привыкли целиком окунать суши и роллы в соус, то японцы так попросту не делают. Более того, заметив такое поведение, местные скорее решат, что с вашей едой не все в порядке, и вы пытаетесь перебить ее истинный вкус.

Маска в примерочной

После примерки на вещах часто остаются следы тонального крема или другой косметики. Японцы нашли выход: в магазинах обязательно надевать одноразовые маски и только после этого мерить вещи. Если после вас на одежде останутся пятна, вас могут заставить ее купить.

Тишина

В Японии не принято громко разговаривать по телефону или между собой в общественных местах. За излишне эмоциональные разговоры тут не штрафуют, но могут сделать замечание. Назойливые и громкие рингтоны здесь также под запретом.

Чистота, но отсутствие мусорок